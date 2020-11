En noget utraditionel håndbolddrøm.

19-årige Simon Pytlick har i denne sæson banket sit navn ind på den danske håndboldscene – så det står med stort og blinker!

Den unge GOG-venstreback, der er søn af ekslandstræner Jan Pytlick, var udset til en jokerrolle i denne sæson, men skader har gjort, at han nærmest har spillet samtlige minutter for den sydfynske håndboldklub.

Og han har brugt spilletiden fornuftigt. Forleden bankede han 13 kasser ind i en ligakamp, og da det tyske storhold Rhein-Neckar Löwen forleden kom på besøg i European League, stod teenageren for otte af GOG's scoringer.

Mon ikke allerede der er nogle af de helt store europæiske klubber, der har noteret sig Pytlicks navn. Men det er ikke sikkert, at sædvanlige dansker-destinationer som Kiel, Flensborg, PSG og Barcelona overhovedet har en chance hos stortalentet.

»Jeg har altid haft en drøm om at komme til udlandet – som så mange andre danske håndboldspillere. Men jeg har lidt en anden drøm end de fleste andre danske håndboldspillere. For jeg kunne rigtig godt tænke mig at spille for en klub på Balkan,« fortæller Simon Pytlick.



»Det er noget, jeg har tænkt rigtig meget over. Jeg er fascineret af den spillestil, de har på Balkan. Så mens andre drømmer om Tyskland og Frankrig, så drømmer jeg om at komme til Balkan om nogle år.«

Frøet til den noget utraditionelle drøm blev sået, da farmand Jan Pytlick i 2015 blev ansat som træner for den makedonske storklub Vardar Skopje.

»Jeg var nede og se dem spille, og jeg blev virkelig grebet af stemningen og måden, de spillede på. Jeg levede mig rigtig meget ind i det, da jeg som dreng sad og oplevede det.«

»Og siden har det været en stor drøm,« understreger GOG-kometen.