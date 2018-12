Den danske håndboldklub Aarhus United må ikke skrive kontrakter med nye spillere.

Klubben er på grund af dårlig økonomi havnet på DHFs 'sorte liste'. Det skriver Aarhus United på sin hjemmeside.

»Det er vi rigtig kede af,« lyder det.

Klubben ligger i øjeblikket nummer seks i den bedste danske kvinde-håndboldliga, men har længe kæmpet med dårlige økonomi.

Og det er på grund af en alt for lille egenkapital, at håndboldforbundet nu har vurderet, at der ikke er tiltrækkeligt med penge i kassen til at skrive nye kontrakter.

»Vi har kæmpet og kæmper rigtig hårdt for Aarhus United, for byen, for talenterne, for pigerne og for at sikre det rigtige fremtidige grundlag for klubben. Vi har siden feb. 2018 kraftigt anmodet om støtte fra sponsorer, erhvervsliv samt mulige investorer,« skriver Aarhus United.

Og gør det altså nu igen.

Aarhus United fremlægger, at man helt præcist mangler 600.000 kroner for igen at have en egenkapital, der vil kunne få holdet af den sorte liste. Men at man gerne vil kunne samle 1,5 million for at bolstre klubben for resten af sæsonen.

Tidsfristen er seks uger, ellers 'er den næste konsekvens, at Aarhus United bliver truet' - som det formuleres i pressemeddelelsen.

»Grundlæggende handler det om forsvarlighed, ligesom det handæer om, at en lille organisation ikke skal fortsætte med 'at springe fra tue til tue' i et stresset miljø for at dække et beskedent budget.

Kvindernes liga ligger i øjeblikket stillet på grund af EM-slutrunden i Frankrig.

Aarhus Uniteds næste kamp bliver 2. januar mod Viborg på udebane.