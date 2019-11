Gå 50 procent ned i løn.

Sådan lyder kravet til EH Aalborg-spillerne, hvis håndboldklubben skal reddes. Det erfarer TV 2 Sport.

Det kvindelige håndboldhold skal ifølge mediet senest på fredag give besked til klubbens ledelse om, hvorvidt de er villige til at gå ned i løn.

Er de ikke det, vil klubben, der har været en del af den bedste håndboldrække de sidste to år, tage den yderste konsekvens og dreje nøglen om.

Den nordjyske klub har nemlig ifølge TV 2 Sport så store økonomiske problemer, at det kan koste klubben livet.

Mediet har været i kontakt med klubbens direktør, der bekræfter de økonomiske problemer, men til gengæld ikke vil bekræfte kravet om lønnedgangen på 50 procent.

»Jeg kan bekræfte, at vi er i en økonomisk svær situation, men præcis hvor meget og hvor lidt, holder vi internt ledelsen og spillerne imellem. Men jeg kan sige, at jeg er i en god dialog, og at vi forventer en fin afklaring på den sag,« siger Aalborg EH-direktør Henrik Skals.

Onsdag aften spiller holdet mod Nykøbing Falster Håndbold i ligaen.

EH Aalborg ligger lige nu på 12. pladsen i den danske liga ud af 15 hold.