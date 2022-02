»Vi er i en situation, hvor stort set alle de bedste spillere i verden, gerne vil tale med Odense Håndbold.«

Sådan lød det fra klubbens administrerende direktør Lars Peter Hermansen, da han var forbi TV3 Sports studie i forbindelse med fynboernes Champions League-kamp mod tyrkiske Kastamonu.

»Det er jo i sig selv en blåstempling af Odense Håndbold og de skridt, vi har taget,« fortsatte han.

Odense storsejrede over tyrkerne, og nu venter næste eventyr i Champions League, hvor klubben skal spille ottendedelsfinale mod franske Brest med landsholdskeeper Sandra Toft på holdkortet.

Tidligere i gruppespillet spillede de forsvarende danske mestre og pokalvindere tæt op med storklubben Györ, der råder over en væsentligt større pengepung.

Så spørgsmålet er, hvordan Odense når samme niveau.

»Der er noget, der hedder økonomi, men vi slår på mange andre ting. Der er noget work-life-balance, nogle fællesskabsværdier og dyder. Det kan vi konkurrere med.«

Lars Peter Hermansen bekræfter til TV3 Sport, at klubben har stået i en situation, hvor de har måttet takke nej til store spillere, fordi økonomien ikke var til det.

»Selvfølgelig kunne vi godt pege på en enkelt eller to, der kunne give os noget ekstraordinært x-faktor.«

»Men for os vægter det lige så meget at have en holdsammensætning, hvor de går gennem ild og vand for hinanden.«