Kim Rasmussen overtager det polske tophold MKS Lublin. Rasmussen stod senest i spidsen for Ungarns landshold.

Håndboldtræneren Kim Rasmussen vender tilbage til polsk håndbold, hvor han tidligere i karrieren har haft stor succes.

47-årige Rasmussen skriver på sin Instagram-profil, at han skal stå i spidsen for håndboldkvinderne i MKS Lublin, når det atter er muligt at spille håndbold efter coronakrisen.

'Det føles på en måde som at komme hjem, og jeg betragter mig selv som værende meget heldig, fordi jeg har fået denne chance i en hård tid for sporten,' skriver Kim Rasmussen.

Det var netop i Polen, at danskeren skabte sig et internationalt navn, da han gennem seks år havde ansvaret for det polske kvindelandshold.

Under Rasmussens ledelse nåede det ellers upåagtede mandskab to gange frem til VM-semifinalen.

I 2016 overtog han det ungarske landshold, hvor udbyttet til gengæld var noget mere blandet.

Et væld af skader til vigtige spillere gjorde det svært at indfri ambitionerne, og Rasmussens tid i Ungarn fik en nedslående afslutning.

Efter Ungarns exit fra VM i Japan i december blev danskeren af Det Internationale Håndboldforbund (IHF) idømt karantæne på ubestemt tid for dårlig opførsel på et pressemøde.

I februar blev karantænen dog ophævet, og nu overtager han altså MKS Lublin.

Holdet toppede den polske liga, da sæsonen blev indstillet 7. marts.

