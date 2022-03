»Det er underligt, jeg kan være et forbillede for nogen. Jeg er jo bare Althea, der har spillet håndbold, siden jeg var seks år.«

Althea Reinhardt bryder let ud i sin karakteristiske latter. For hun kan godt mærke, der er sket noget. Både på og uden for banen.

Selvom hun har været en del af håndboldlandsholdet siden 2016, var det først under VM i december, hun for alvor fik sit gennembrud.

Den ene brandkamp efter den anden. Øget opmærksomhed fra medier og omverden. Tusindvis af nye følgere på Instagram og mange beskeder.

»Når det er så positivt, er det kun dejligt, folk er støttende. Det var generelt dejligt for hele holdet at mærke støtten hjemmefra, og hvor meget folk fulgte med. Jeg fik beskeder, men det var ikke sådan, jeg kiggede hele Instagram eller Facebook igennem. Det handlede også om at holde fokus,« siger Althea Reinhardt, der efter slutrunden og bronzemedaljen valgte at trække sig lidt og bare være sammen med sin familie, venner og kæresten.

Selvom det i mange år har været både hende og Sandra Toft, har sidstnævnte længe været førstevalg.

Nu er de langt mere lige, og at flere ser op til Reinhardt, kan hun mærke. Det er underligt for hende. Men også dejligt, understreger hun.

»Jeg har venner og familie, hvor jeg jo bare er Althea. Jeg føler ikke, det er noget stort, men det er sødt at møde de børn i hallen, der jo nærmest ryster over at skulle møde en. Og så er det også dejligt at vise dem, jeg er som dem og er startet samme sted. De kan klare det lige så godt som mig, det handler bare om hårdt slid og arbejde. Det er mega inspirerende og fedt, man kan give det videre. At man kan gøre dem glade. Det er bare dejligt og en fantastisk oplevelse,« siger målvogteren.

Althea Reinhardt under VM kampen mellem Danmark-Tyskland i Granollers , søndag den 12 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Althea Reinhardt under VM kampen mellem Danmark-Tyskland i Granollers , søndag den 12 december 2021. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Det er ikke kun på gåturene med hunden i Odense, hun måske lige bliver stoppet en ekstra gang. For hun er også i langt højere grad blevet et billede på landsholdet udadtil.

Det var hende, der blev interviewet sammen med Jesper Jensen under 'Sport 2021'. Og det var hende, der var 'med' gennem en videohilsen under årets børne-mgp på DR.

»Det er bare mega fedt. Nu er jeg ikke så erfaren, men jeg vil gerne være inspirerende og vise, hvad sport kan. At vise fællesskabet og drage folk ind i følelsen af, man kan gøre det sammen, og det er fedt, man kan forene det, og børnene kan føle, de er en del af det,« siger hun.

»Det er dejligt på den måde, at jeg også kan være et billede for landsholdet. Jeg tror også, det billede, der blev taget under slutrunden, har været med til at sætte skub i det,« siger hun og griner ad det famøse skud, en fotograf fik taget til VM.

Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle Vis mere Althea Reinhardt blev ramt i hovedet i starten af første halvleg. Foto: Beate Oma Dahle

For her fik Althea Reinhardt en bold i ansigtet. Billedet ligner nærmest Photoshop, medgiver hun med et stort smil, og det gik viralt, ligesom det er blevet malet på Christiania.

»Det billede har skabt meget samme reaktion, og det er: ‘hold da kæft et billede’. Det er bare sjovt taget, og det er bare fedt, man kan grine over det. Jeg var inde og se billedet på Christiania, det er fedt at hænge ved siden af Kim Larsen derinde,« siger Althea Reinhardt.

Den øgede opmærksomhed og titlen som forbillede betyder ikke kun, at flere børn vil have taget billede med hende. Det betyder også et ansvar, hun er fuldt bevidst om.

»Det er et stort ansvar. Jeg vil gerne vise mig fra min bedste side. At jeg er reel. Jeg er bare helt almindelig og har altid spillet håndbold. Jeg vil gerne vise, hvad håndboldlivet er, hvad jeg har ofret for at stå her i dag og vise, jeg er omgivet af fantastiske mennesker, og det gør rigtig meget. Man skal hele tiden vise den stærke side, hvor jeg synes, det er vigtigt at vise, når det er hårdt og øv. Det er en balancegang, og jeg lærer stadig,« siger målvogteren.

Ærligheden betyder meget for hende. Og det er vigtigt for hende at dele.

Om det er nedture på håndboldbanen eller hård sygdom i nærmeste familie, for de perioder er der, og dem vil hun ikke lægge skjul på.

»Jeg vil gerne vise, der godt kan være perioder, der er rigtig træls, hvor man synes, det hele er lort, men glæden skal nok komme igen, og de hårde perioder kan motivere og gøre, man vil forbedre sig og fokusere på det. Man skal tage de perioder med, for det er med til at danne en som menneske,« siger hun og fortsætter:

»Det er pisse hårdt at tabe en finale i Santander Cup. Det er pisse hårdt privat nogle gange, for der kan også komme sygdom eller andre ting. Jeg er et normalt menneske, der kan komme hårde ting, der gør det hårdere håndboldmæssigt eller uden for banen. Jeg render ikke rundt og er glad 24/7, fordi jeg har fået lov at dyrke sporten, jeg gerne vil. Der er hårde perioder ligesom hos alle andre. Jeg er så privilegeret og føler mig heldig og beæret over at spille. Det er bare mega fedt, min hverdag så er fyldt ud med det. Man skal embrace de hårde perioder, for når man står på den anden side, vil man ikke have været dem foruden. Det er med til at gøre en stærkere og bedre som både spiller og menneske,« siger hun.