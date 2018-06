De danske spillere i Flensburg-Handewitt er jublende lykkelige over, at det søndag eftermiddag lykkedes at sikre klubben det første tyske håndboldmesterskab i 14 år ved at vinde 22-21 over Frisch Auf Göppingen.

Kampen mod ligaens nummer ti var dog lige en tand for spændende til sidst, siger Flensburg-danskeren Lasse Svan Hansen til TV3 Sport.

»Vi skød flere meter forbi i anden halvleg, og når man ikke kan trække fra, så begynder man at blive nervøs. Havde vi smidt den på gulvet, havde det været den største skuffelse i verden.«

»Heldigvis holdt vi hovedet koldt nok til at hive den hjem. Det er jeg sindssygt glad for,« siger Lasse Svan Hansen.

Rasmus Lauge var blandt de spillere, der skiftede mellem at lave gode aktioner og nerveprægede fejl.

»Der var nerver på til sidst. Jeg havde selv to-tre chancer, hvor jeg er halvt igennem, men brænder. Det gjorde flere andre også, men vi klarede det,« siger Rasmus Lauge til TV3 Sport.

Thomas Mogensen spillede en marginalrolle i sin sidste kamp for Flensburg-Handewitt. Til gengæld vandt playmakeren sit første tyske mesterskab. Foto: Pascal Guyot/Ritzau Scanpix Thomas Mogensen spillede en marginalrolle i sin sidste kamp for Flensburg-Handewitt. Til gengæld vandt playmakeren sit første tyske mesterskab. Foto: Pascal Guyot/Ritzau Scanpix

Ved pokaloverrækkelsen blev mesterskabstrofæet, der ligner et stort sølvfad, båret ind af Flensburg-legenden Lars Christiansen.

Trofæet fik Thomas Mogensen lov til at løfte som nummer to kort efter som kronen på værket for 11 års tjeneste i den nordtyske klub. Guldet blev med Mogensens ord sikret efter en "sindssygt dårlig håndboldkamp".

»Det er vildt at slutte med et mesterskab. Jeg er sindssygt glad og stolt, og det har været en ære at spille her i 11 år,« siger han til TV3 Sport.

Også målmanden Kevin Møller og stregspilleren Henrik Toft Hansen sluttede tiden i danskerklubben med søndagens kamp.

/ritzau/