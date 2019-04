René Toft Hansen skifter fra næste sæson fra ungarske Veszprem til den portugisiske klub Benfica.

Den danske landsholdsspiller i håndbold René Toft Hansen forlader den ungarske storklub Veszprem efter den igangværende sæson.

På det sociale medie Instagram oplyser han således, at han skifter til den portugisiske klub Benfica.

Forsvarskæmpen fortæller, at han har underskrevet en toårig kontrakt.