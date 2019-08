Den 35-årige fløjspiller Ann Grete Nørgaard skifter fra Viborg HK til rumænske SCM Ramnicu Valcea.

Den stærke fløjspiller Ann Grete Nørgaard har fået en mulighed, hun ikke kunne sige nej til.

Derfor skifter hun fra Viborg HK til den rumænske storklub SCM Ramnicu Valcea. Det oplyser den danske klub i en pressemeddelelse.

Dermed forlader hun Viborg for tredje gang i karrieren, men forsikrer at hun vender tilbage.

- Viborg HK vil altid være mit hjem, og jeg vender tilbage hertil. Den her chance er bare så stor.

- Jeg har mange gode år i mig endnu, men jeg kan ikke være sikker på, at der kommer flere chancer som denne, så da den her dukkede op, kunne jeg godt mærke, at jeg var nødt til at forfølge det, og det er bare fedt, at det lykkedes, siger hun.

Den 35-årige fløj har repræsenteret Danmark på landsholdsniveau, men hun har ikke tidligere spillet i en udenlandsk klub.

Viborg-direktør Jørgen Hansen forventer snarligt at kunne præsentere en erstatning for Ann Grete Nørgaard.

- Det er klart, at vi lige måtte synke en ekstra gang, da vi fik sådan en henvendelse i opstarten til en ny sæson. Vi har jo truppen på plads, og "AG" har længe været en profil i ligaen og for Viborg HK og betyder meget for klubben.

- Hvis vi skulle sige farvel til "AG", måtte vi også have en plan for, hvordan vi klarer os igennem den kommende sæson.

- Her var det vigtigt, at vi kunne få en passende erstatning til pladsen som venstre fløj. Det har vi arbejdet hårdt på, og det håber vi snart falder på plads, siger direktøren.

Valcea er forsvarende rumænsk mester. Holdet var i Champions League-finalen i 2010, men tabte dengang til netop Viborg HK.

/ritzau/