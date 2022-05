Det er yderst sjældent, det sker, men håndboldspilleren Jacob Hessellund har taget mod til sig, og delt sin 'hemmelighed' med offentligheden.

Lemvig-Thyborøn-spilleren står nemlig i et interview med TV 2 Sport frem som homoseksuel, som den kun anden danske mandlige ligaspiller i historien.

»Når man er i håndboldmiljøet - og har været det som mig i mange år - har der været en stor tvivl forbundet med min identitet, og hvem jeg er. Den går bare ikke længere. Jeg har ikke lyst til, at det skal være sådan længere,« siger 29-årige Hessellund i det store interview med TV 2 Sport.

Ifølge TV 2 Sport er Hessellund den kun anden professionelle mandlige håndboldspiller, som springer ud som homoseksuel i offentligheden.

Den første var Viborg-spilleren Morten Fisker, som i 2003 stod frem.

Jacob Hessellund, som tidligere spillet i Aalborg og Mors-Thy, fortalte efter flere års tilløb først for nylig - i omklædningsrummet efter en pokalkamp i maj - sine holdkammerater, at han er homoseksuel.

Jacob Hessellund siger, at han håber, at han kan være med til at inspirere andre unge mennesker, der dyrker idræt, og som kæmper med at springe ud over for holdkammerater og andre.