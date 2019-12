Færdig. Slut.

Den 41-årige legende Michael V. Knudsen har valgt at stoppe karrieren efter denne sæson.

Det oplyser hans klub, Bjerringbro-Silkeborg, mandag i en pressemeddelelse. Dermed takker en af de helt store danske håndboldkæmper snart af.

»Jeg har haft nogle vidunderlige oplevelser med håndbolden og alle de hold, jeg har spillet på. Helt tilbage fra da jeg startede med håndbolden i HOH85 over Viborg HK, Skjern Håndbold, SG Flensburg-Handewitt og Bjerringbro-Silkeborg samt på udvalgte hold såsom kredshold, jysk hold, Y-landsholdet, U-landsholdet og A-landsholdet,« siger den tidligere landsholdsstreg.

Stregveteranen kan se tilbage på en karriere, der har gjort ham til danmarksmester, pokalvinder og Champions League-triumfator, og med landsholdet har han vundet EM.

Han har blandt andet været forbi Viborg HK og Skjern Håndbold, inden han tilbragte ni år i Bundesligaen hos Flensburg-Handewitt.

I 2014 vendte han tilbage til BSV, hvor han har været siden. Beslutningen om at indstille karrieren tog han allerede sidste år.

»Selv om kroppen stadigvæk har det godt, og jeg føler mig fit, så havde jeg nok forventet, at kroppen en dag ville sige stop,« siger Knudsen og fortsætter:

»Det er dog ikke tilfældet, og jeg kan stadigvæk løbe med de unge, så jeg tænker reelt, at jeg kunne have fortsat, indtil jeg bliver 50. Jeg har dog lyst til at prioritere anderledes og glæder mig til nye spændende udfordringer og projekter.«

I første omgang har han dog en halvsæsonen tilbage i BSV, inden det helt er forbi.

Michael V. Knudsen fik sin debut på topplan helt tilbage i 1997. Han nåede i sin landsholdskarriere at score 797 mål i 244 kampe.

Kun Lars Christiansen, Hans Lindberg og Bo Spellerberg har spillet flere kampe.