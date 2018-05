Den danske landsholdslegende Lasse Boesen er blevet dømt for 'groft uforsvarlig forretningsførrelse' og har fået forbud mod at være direktør i to år.

Det afgjorde Skifteretten i Kolding i december 2017, afslører JydskeVestkysten, som har fået fået aktindsigt i afgørelsen.

Skifteretten ligger i afgørelsen vægt på, at Boesen som direktør for DinSport - som solgte sportstøj på nettet, men gik konkurs i februar 2017 - forsømte sin pligt til at foretage bogføring i regnskabsåret 2016, hvor der stadig var aktivitet i firmaet. Der blev således hverken indberettet moms, skat eller AM-bidrag i det meste af 2016.

'Efter en samlet bedømmelse af det foreliggende finder skifteretten det godtgjort, at Lasse Motzkus Boesen som følge af udvist groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af erhvervsvirksomhed,' skriver Skifteretten ifølge JydskeVestkysten i sin afgørelse.

Det var kurator i konkursboet, advokat Micahel E. Hansen, der efter konkursen valgte at rejse sagen mod den tidligere landsholdsback.

Af skifterettens afgørelse fremgår det også, at der er anmeldt krav mod konkursboet på 1,2 millioner kroner. Blandt andet kræver SKAT gælden på 282.218 kroner tilbagebetalt.

Lasse Boesen accepterede Skifterettens afgørelse og erkendte, at det ikke kørte efter bogen, mens han var direktør i DinSport.

'Jeg var med som partner i DinSport i en del år, og endte med at være eneejer, da jeg på det tidspunkt troede, at virksomheden kunne reddes. Dette kunne ikke lade sig gøre tids nok, og jeg har betalt en stor regning for det eventyr. Dog kan jeg se alle i øjnene som har været involveret i virksomheden. Det har jeg lært af, og så har jeg ikke yderligere kommentarer,' skriver Lasse Boesen i en skriftlig kommentar til JydskeVestkysten.

38-årige Lasse Boesen indstillede sin håndboldkarriere i 2015. Han nåede at optræde 159 gange på landsholdet, hvor han scorede 406 mål. På klubplan optrådte han for klubber som tyske Lemgo og Flensburg-Handewitt og KIF Kolding, før han i sluttede karrieren i KIF Kolding København, hvor han i dag er assistenttræner og sportschef.

Sideløbende har han blandt andet været hovedaktionær i sin kones tøjvirksomhed Black Lily, som gik konkurs i august 2017.