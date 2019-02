Håndboldgiganten Viborg HK er i alvorlige økonomiske problemer og er i reel fare for lukning, hvis klubben ikke får tilført kapital.

Det siger Jørgen Hansen, der er midlertidig leder i klubben efter fyringen af direktør Henrik Dahl i sidste uge, til Jyllands-Posten.

»Hvis ikke vi får tilført penge, lukker vi,« konstaterer Jørgen Hansen lakonisk.

Han fortæller til Jyllands-Posten, at det er 'tættere på tre end 10 millioner kroner', der mangler i kassen for at kunne drive håndboldklubben videre.

Viborg HK er en af de mest vindende håndboldklubber i Danmark.

På kvindesiden er det blevet til 14 DM-titler, 10 pokaltitler og endda også tre triumfer i Champions League.

Det er dog ikke første gang, at krisen har truet eksistensen.

Så sent som i 2014 var Viborg HK i en lignende situation, men her blev klubben reddet.

Siden har håndboldklubben tabt mere end 20 millioner kroner, og derfor bimler alle alarmklokker nu igen i en på alle måder problematisk sæson. I efteråret blev træner Allan Heine eksempelvis fyret. Og i sidste uge røg direktør Henrik Dahl altså.

Den midlertidige direktør tror på en fremtid for håndbolden i klubben.

»Vi er selvfølgelig nødt til at justere det sportslige setup efter økonomien. Heldigvis har vi en klub, som stadig er attraktiv for mange spillere, og jeg tror, at vi kan bevare de sportslige ambitioner med færre penge. Men vi skal være dygtige,« siger Jørgen Hansen til Jyllands-Posten.

Med tre runder tilbage af grundspillet ligger Viborg HK i øjeblikket på en syvendeplads i den bedste række. Dermed ser det ud til, at klubben lige akkurat sniger sig blandt de bedste otte, der kommer med i slutspillet.

I de sidste runder venter Ringkøbing, Silkeborg-Voel og TTH.