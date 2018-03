Dansk Håndbold Forbund (DHF) går et skridt videre i sagen om en bøde på 4000 euro - knap 30.000 kroner - som blev tildelt under EM i Kroatien i januar.

Onsdag meddeler DHF, at man appellerer sagen til EHF Court of Arbitration, der er det Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) højeste instans.

DHF-sportschef Morten Henriksen mener ikke, grundlaget for bøden holder.

EHF begrunder bøden med, at det danske landshold ikke fulgte de anvisninger, der blev givet på et teknisk møde, om hvilken vej holdet skulle gå for at forlade banen i pausen.

Ydermere siger EHF, at Mikkel Hansen skulle have sagt fuck off og skubbet en delegeret på vej ud af hallen i pausen af EM-semifinalen mod Sverige.

DHF fik ikke medhold i den første appel, men appellerer nu en gang mere.

»Det er helt urimeligt at få en bøde på baggrund af beskyldninger, der ikke er bevis for. Den slags retspraksis eller mangel på samme er vi simpelthen nødt til at råbe op over for,« siger sportschef Morten Henriksen.

»Samtidig er det komplet uacceptabelt, at de anfægter en forseelse, vi ikke var klar over, vi begik. Vi har flere andre landes ord for, at det ikke, som EHF påstår, er blevet sagt på et teknisk møde, hvilken vej vi skulle forlade banen i pausen,« fortsætter sportschefen i en pressemeddelelse.

Han understreger samtidig, at det danske forbund bakker superstjernen Mikkel Hansen op i sagen om skub eller ej.

»Mikkel fastholder, at han ikke har skubbet. Og anerkender, at han har brugt vendingen fuck, men i en anden sammenhæng og ikke henvendt til floor coordinatoren. Vi vil i sådanne tilfælde selvfølgelig stå 100 procent bag vores spillere. Derfor fastholder vi og appellerer til højeste instans i EHF,« siger Morten Henriksen.

/ritzau/