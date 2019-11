Line Haugsted forvred en ankel mod Australien, men det kommer ikke til at forhindre hende i at spille søndag.

Line Haugsted forventer at være helt frisk til søndagens kamp mod Sydkorea ved håndbold-VM, selv om hun forvred sin ankel i storsejren over Australien lørdag eftermiddag.

Det var et selvforskyldt uheld, der fik forsvarsklippen til at forlade banen i anden halvleg, og efter kampen var venstre ankel pakket ind i stram tape.

- Jeg trådte op på en fod og fik et lille vrid. Det var mest for at passe på ankelen, at jeg gik ud. Normalt ville jeg bare have sundet mig og være fortsat, men vi har jo mange kampe, og det er med at passe på.

- Jeg får lidt behandling på den i aften og ligger med den opad, så den ikke hæver, og så får den en god gang tape i morgen (søndag, red.), siger Line Haugsted.

Hun har tidligere været plaget af ankelproblemer, men havde med hård træning egentlig overvundet de værste kvaler med de løse ledbånd, der er typisk for håndboldspillere.

- Det er første slutrunde, jeg ikke spiller med tape på anklerne, så den skulle jo komme, siger hun.

- Jeg har trænet anklerne op, men det er jo svært at gøre noget ved det, når man træder op på en fod, konstaterer Line Haugsted.

Hun er selvfølgelig tilfreds med pligtsejren, men erkender samtidig at det er svært at lære ret meget af den slags kampe.

- Det er lidt svært, for så gode var australierne heller ikke. Men vi kæmpede godt og fik løbet nogle gode kontraer. Der blev spilletid til alle, og alle gjorde det godt, og det kan vi tage med, siger Line Haugsted.

Danmark skal på banen igen allerede søndag, hvor modstanderen bliver Sydkorea.

/ritzau/