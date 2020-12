EM-kampprogrammet har skabt røre i håndboldverdenen.

Både Frankrig og Sverige er bestemt ikke tilfredse med mellemrundens kampprogram, som Frankrigs landstræner, Olivier Krumbholz, blandt andet kalder for 'skandaløst'.

De to nationer kommer derfor med skarp kritik af arrangørerne, Danmark og Norge, samt Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

De mener, at Danmark, der skal spille sine mellemrundekampe hver anden dag, har en klar fordel, når eksempelvis Frankrig skal spille kamp både torsdag og fredag.

Frankrigs landstræner, Olivier Krumbholz.

Den kritik er dog ikke noget, man giver særligt meget for i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

»Jeg kan godt forstå det ud fra et sportsligt fokus, men de har også en mangel på forståelse. Det er lidt frustrerende, at de ikke har et større indblik i tingene,« siger Morten Henriksen, der er sportschef i DHF, til B.T.

Ifølge sportschefen er der en række forhold, som de to nationer ikke har taget højde for, lyder det:

»Når man lægger et kampprogram, så skal man også tage højde for den kommercielle del. Vi vil gerne spille for fyldte tribuner, da det er det, vores sport lever af. Vi skal sælge billetter, og det er ofte i fyldte haller i Danmark og Norge, og derfor er kampene fra start blevet lagt på disse tidspunkter.«

Men der er jo ingen tilskuere til slutrunden, så man kunne vel godt ændre kampprogrammet?

»Vi har stadig nogle begrænsede antal VIP-gæster, der havde en aftale på forhånd, så det vil jo være lidt at snyde dem.«

Er det ikke en kæmpe fordel for Danmark, når kampprogrammet ligger, som det gør?

»Jeg ved ikke, om det er en fordel. Men det er jo lidt komisk, når man hører det, Frankrig siger, for da de var arrangører for to år siden, havde de samme forudsætninger og mellemrundekampe hver anden dag ligesom os.«

Sportschef Morten Henriksen.

B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, mener da også, at kritikken er under lavmålet.

»Jeg synes, det er en smule patetisk. De her omstændigheder har været kendt i flere måneder, så enten har man ikke sat sig ordentligt ind i tingene, eller også er det spil for galleriet. Uanset hvad, så klinger det ret hult at komme og pibe over det nu,« forklarer han og tilføjer:

»Det er helt normalt, at der er den slags fordele forbundet med at være vært for en slutrunde. Det ved alle i håndboldens verden. Vi er fuldstændig enige om, at det overhovedet ikke er en sportslig fair måde at afvikle det på. Men det er helt normal kutyme i håndbolden, at man på den måde tager store kommercielle hensyn for at få butikken til at løbe rundt.«

Morten Henriksen forklarer afslutningsvis, at kritikken fra de to nationer dog ikke kommer til ændre noget med hensyn til kampprogrammet.

»Nej, ikke mig bekendt. Det kan jeg ikke forestille mig, at det gør.«