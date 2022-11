Lyt til artiklen

Danmarks EM-trup er løbet ind i en skade, før turneringen allerede er begyndt.

Højrefløjen Cecilie Brandt er skadet og bliver ikke klar til de kommende kampe, oplyser DHF.

Andrea Hansen fra København Håndbold er derfor indkaldt til EM-truppen – men der bliver ikke foretaget udskiftning for nu, lyder det.

»Cecilie har fået et vrid i anklen her til formiddag, der gør, at hun ikke kan spille i de kommende dage. Derfor har vi ringet til Andrea og bedt hende om at rejse herned og støde til truppen.«

»Andrea er et kendt ansigt på holdet, og jeg er sikker på, at hun nok skal glide fint ind i gruppen. Og så håber vi selvfølgelig, at Cecilie kan blive klar til at bidrage på banen igen senere i turneringen,« fortæller landstræner Jesper Jensen.

Danmark stiller således med 15 spillere til aftenens kamp.

Ud over Andrea Hansen fra København Håndbold blev Viborg-keeper Anna Kristensen, bagspilleren Alberte Kielstrup Madsen fra Nykøbing-Falster Håndbold og stregspilleren Kaja Kamp Nielsen fra Team Esbjerg torsdag udtaget som reserver.

De bliver i Danmark, indtil det eventuelt er nødvendigt at slutte sig til EM-truppen.

Med udtagelse af trioen og nu Andrea Hansen er de 20 tilgængelige pladser i EM-truppen nu optaget.

Danmark møder Slovenien klokken 18 – og du kan følge kampen minut for minut her på B.T.