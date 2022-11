Lyt til artiklen

Hvilken dansk landsholdsspiller ville være bedst i 'Vild med dans'?

Det spørgsmål har de danske håndboldkvinder svaret på i forbindelse med den igangværende EM-slutrunde.

Og her afslører Louise Burgaard, at hun har afvist at deltage i det populære tv-program.

»Jeg er blevet spurgt engang. Jeg tror, det vil være sjovt,« lyder det fra EM-stjernen i en video på håndboldkvindernes Instagram-profil.

»Jeg forstår ikke, at du ikke sagde ja,« svarer fra holdkammeraten Rikke Iversen, der godt kunne se sin landsholdskollega i på slap line foran hele Danmark.

»Jeg kunne køre den hjem på charmen,« lyder det videre med et grin fra Burgaard.

Den danske højreback har dog ikke ligefrem danset sig igennem EM indtil videre.

»Vi mangler stadig at se en brandkamp fra Burgaard. Fejlprocenten er liiiige lidt for høj. En af de mere anonyme danskere på en stor aften,« lød det i B.T.s dom om Burgaard efter kampen mod Sverige.

Danmark er nået til mellemrunden ved EM. Deres næste kamp er mod Ungarn torsdag klokken 20.30. Du kan følge kampen her på bt.dk.