Danmarks åbningssejr mod Montenegro resulterede i to stensikre point - og en øget frygt for at blive smittet med corona.

Forklaringen er selvfølgelig de mange smittetilfælde - 11 i alt - som Montenegro har været ramt af i dagene op til EM.

Og kan man nu vide sig sikker på, at ingen af montenegrinerne havde coronavirus i kroppen under torsdagens kamp, når nu historikken viser, at man kan teste negativ i dagevis, selvom man er smittet?

Det spørgsmål fyldte hos danskerne både før, under og efter kampen - det indrømmede landstræner Nikolaj Jacobsen og erfarne Lasse Svan Hansen overfor TV 2 efter sejren.

Og på tribunen i hallen sad DHFs sportschef, Morten Henriksen, også med en vis bekymring i maven - og det gør han stadig, indtil de næste dage har vist negative test hele vejen rundt i den danske lejr.

Samtidig undrer han sig over montenegrinernes generelle tilgang til kampen, der på ingen måde var efter bogen.

»Jeg er jo overrasket over, at vi møder et hold, som starter med at løbe ind og give high fives til vores spillere, når der står i protokollen - og er nævnt på et møde dagen før - at det gør vi ikke.«

»Jeg bliver også forundret, når jeg sidder på min plads i hallen og kan se en montenegriner - jeg antager, det er en pressemand - to meter fra mig, som går ud blandt publikum og kysser og krammer med en kone eller kæreste. Og to gange får han at vide af en fra EHF, at det må han ikke, men så vender han efterfølgende tilbage til hende igen.«

Morten Henriksen, sportschef i DHF, undrer sig over opførslen hos de montenegrinske spillere i torsdagens åbningskamp. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Henriksen, sportschef i DHF, undrer sig over opførslen hos de montenegrinske spillere i torsdagens åbningskamp. Foto: Liselotte Sabroe

»Men jeg tænker, at de gør det jo ikke for at være idioter. De har bare en helt anden tilgang.«

Ifølge Morten Henriksen er corona-udfordringerne til EM et udtryk for, at der er meget stor forskel i den måde, som de forskellige nationer håndterer coronaen på.

»Vi må bare erkende, at vi i min optik er langt skarpere til at være forsigtige og opmærksomme på mulige smittesituationer. Og derfor kan jeg godt forstå, der er bekymring for at blive smittet,« siger Henriksen.

Sportschefen slår dog fast, at man i den danske lejr gør alt, hvad man kan, for ikke at lade sig styre af corona-frygten 24 timer i døgnet.

»Hvis risikoen kommer til at fylde tungt og belaste hovedet hele tiden, så dør man, uanset om man er spiller, træner eller sportschef. Vi bliver nødt til at prøve at fokusere. Der er ingen tvivl om, at det er en ekstraordinær udfordring at lægge det på hylden, når man løber på banen, men jeg synes, at holdet viste, at de formåede at gøre netop det mod Montenegro,« siger han.