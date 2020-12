Alle markspillere i den danske trup er allerede på måltavlen ved EM. Det er et vigtigt signal at sende.

Da Laura Damgaard 30 sekunder før tid scorede Danmarks 28. mål i sejren over Montenegro ved EM i kvindehåndbold, betød målet mere end blot en lidt bedre målscore for holdet.

Med hendes træffer er samtlige 14 danske markspillere i truppen nu på måltavlen ved EM efter blot to kampe.

Det kan virke ubetydeligt, men det er det på ingen måde, for det er med til at bevise, at Danmark har en bredere trup end langt de fleste modstandere.

- Det er mega vigtigt, og det viser, at vi har et rigtigt bredt hold, at vi tør at bruge alle spillere. Det er en kæmpe styrke, siger backen Anne Mette Hansen.

- Dem, som kommer ind, ved også præcis, hvad de skal gøre. Det er en kæmpe styrke, at vi kan skifte ud, så der ikke er nogen spillere, som spiller 50 minutter i hver kamp.

Modsat søndagens modstander fra Montenegro skifter Danmark meget ud, fordi selv de lidt yderlige mandater på den danske bænk har højt niveau.

- Vi har flere dygtige spillere, end de (Montenegro, red.) har. Jeg synes, at vores bænk er betydeligt dygtigere end deres, lyder det fra Jesper Jensen.

Eftersom kampene mod både Slovenien og Montenegro har været afgjort midtvejs i anden halvleg har han kunnet tillade sig at sende alle i aktion. Det har betydning på flere planer.

- Det betyder meget på fysikken, men også for energien i gruppen, at alle får spillet, og alle har scoret mål nu.

- Det giver bare god dynamik i gruppen, når vi løber rundt på hotellet. Vi ser jo alligevel rimelig meget til hinanden, siger han.

Danmark møder tirsdag Frankrig, og endnu en sejr her vil sende Danmark over i mellemrunden med de maksimale fire point.

Et nederlag vil give Danmark to point med over, mens uafgjort betyder tre point til hvert hold med over.

/ritzau/