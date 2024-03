FC Barcelona-målmanden Emil Nielsen indtog en hovedrolle, da spanierne onsdag slog GOG i Champions League.

De fynske håndboldherrer fra GOG mødte onsdag overmagten i Champions League.

På hjemmebane tabte det danske mesterhold med 23-30 til spanske FC Barcelona med en yderst velspillende Emil Nielsen i målet.

Havde det ikke været for den danske landsholdsmålmands mange redninger, så var det måske endt med en overraskelse på halgulvet i Kolding, hvor GOG havde placeret hjemmekampen.

I en tempofyldt affære formåede GOG i lange perioder at spille lige op med de stærke spaniere. Men når de fynske angreb skulle færdiggøres, så kom Emil Nielsen ofte i vejen.

Især GOG's norske landsholdsspiller Alexander Blonz må ærgre sig, da han flere gange blev sat op, men i fri position måtte venstrefløjen flere gange se sine skud blive blokeret.

Så helt spændende blev det aldrig for de mange tilskuere, der havde taget turen til Kolding, fordi GOG's normale Champions League-hjemmebane i Odense var optaget af et hestearrangement.

De fynske værter var bagud med to-tre mål i de første 40 minutter, før Barcelona begyndte at trække fra.

Barcelona lukkede kun ni mål ind i anden halvleg, og Emil Nielsens mange redninger betød, at spændingen og nerven stille og roligt forsvandt.

GOG har trods nederlaget fortsat fine chancer for at gå videre fra gruppespillet, hvor Barcelona topper gruppe B med 20 point efter 11 kampe.

Fynboerne har 10 point og indtager en femteplads blandt de otte hold i gruppen, hvorfra de seks bedste går videre.

I specielt de to sidste gruppekampe har GOG mulighed for at afgøre sagen i kampe mod polske Wisla Plock og Celje fra Slovenien.

/ritzau/