50-årige Lene Rantala rykker frem på trænerbænken i norske Larvik, efter at cheftræneren tirsdag er stoppet.

Den tidligere danske landsholdsmålmand Lene Rantala er udpeget som midlertidig cheftræner i den norske storklub Larvik.

50-årige Rantala var i forvejen assistenttræner, men i den kommende tid får hun hovedansvaret.

Det sker, efter at forgængeren Geir Oustorp tirsdag meddelte klubben, at han ønskede at stoppe efter sæsonen. Det fik straks klubledelsen til at gøre en ende på samarbejdet.

Vi har bedt Lene Rantala gå ind og være konstitueret cheftræner, siger klubleder Pål Albertsen til klubbens hjemmeside.

Larvik sad på den norske håndboldtrone fra 2005 til 2017, hvor klubben vandt mesterskabet 12 gange i træk. I 2011 vandt Larvik Champions League, og to år senere nåede holdet finalen, men tabte til ungarske Györ.

Siden de succesrige dage, er det gået en anelse nedad bakke for Larvik, der i sidste sæson endte med at tage norsk sølv. Holdet indtager en øjeblikkelig femteplads i den norske liga.

/ritzau/