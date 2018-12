Det danske hold skal vise niveauet fra Montenegro-kampen meget oftere, siger Stine Jørgensen.

De danske håndboldkvinder har været for længe om at finde den attitude og vildskab, som holdet viste i onsdagens sidste mellemrundekamp mod Montenegro ved EM.

Danmark vandt 24-23, men allerede før kampen stod det klart, at det under ingen omstændigheder ville være nok til en plads i semifinalen. Tre nederlag i træk havde forpurret de danske muligheder.

- Jeg er ærgerlig over, at der skulle så meget til, før vi fandt sådan en indsats frem, siger den danske anfører Stine Jørgensen om præstationen mod Montenegro.

Efterfølgende har det vist sig, at sejren end ikke rækker til at spille om femtepladsen.

I stedet rejser det danske hold hjem fra EM torsdag, men spillerne kan trods alt glæde sig over at have leveret et godt sidste indtryk.

- Havde vi spillet endnu en lortekamp, ville vi gå herfra med en forfærdelig følelse, for vi ved, at der er et kæmpe potentiale i det her hold.

- Det handler om at få det forløst i længere perioder. Det har vi ikke fået indtil nu, men vi kan være glade for, at vi kan tage herfra med en sejr, siger Stine Jørgensen.

Også landstræner Klavs Bruun Jørgensen er stolt af den indsats, spillerne viste på falderebet, men det nager ham, at præstationen ikke har været sådan i alle EM-kampe.

- Det er det, vi skal lære, selv om jeg er træt af, at vi skal stå og lære til et mesterskab. Det er dette niveau, vi skal komme med.

- Spiller vi sådan, taber vi jo ikke så stort til Frankrig og Rusland. Jeg er mega tilfreds med, at vi fik vist det mod Montenegro, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark slutter EM med tre sejre og tre nederlag. Det startede og sluttede godt, men det har været tungt undervejs.

- Fornemmelsen af de tre nederlag er jeg selvfølgelig ikke glad for. Det irriterer mig helt vildt.

- Men evalueringen er meget svær, når vi efterlader det indtryk, som vi gjorde mod Montenegro. Jeg er bare bitter over, at vi ikke gjorde det noget før, siger Klavs Bruun Jørgensen.

