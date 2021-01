Hvis du ikke følger med i håndbold og ikke kender Nikolaj Jacobsen, så ligner han måske ikke en mand, der er besat af at vinde. Men her må du ikke skue hunden på hårene.

Den 49-årige landstræner fra Viborg vil nemlig vinde for enhver pris. Og så er det faktisk underordnet, om det er på håndboldbanen eller i privaten med familien og vennerne.

»Han er en ekstrem vinder, men han er også god til at vinde. Nikolaj trækker altid det bedste ud af mennesker i alle situationer, og det betyder ingenting, om der dystes i håndbold eller et spil kort,« siger Morten Ankerdal eksempelvis til B.T.

TV 2-værten kender Nikolaj Jacobsen særdeles godt. De har blandt andet dækket flere håndboldslutrunder sammen, da landstræneren fungerede som ekspert på kanalen.

TV 2-værten Morten Ankerdal har dækket flere håndboldslutrunder med Nikolaj Jacobsen. Foto: Søren Bidstrup

Ian Marko Fog var holdkammerat med træneren på landsholdet for efterhånden en del år siden. Og han synes, at Nikolaj Jacobsen har noget specielt over sig.

»Der er ingen tvivl om, at han har et kæmpe temperament. Det skyldes selvfølgelig, at han har en vindermentalitet udover det sædvanlige. Nikolaj skal altid have et eller andet på spil. Det skulle han, hvis vi skød straffekast efter træning, og det skal han stadig, hvis vi spiller bord- eller padletennis.«

Både Morten Ankerdal og Ian Marko Fog roser samtidig landstræneren for at besidde evnen til at tage et godt humør med ind i en verden, hvor det gælder om at vinde. De mener, at han altid har taget ironi med ind i en seriøs hverdag.

Men det er ikke kun personer fra sportsverdenen, der har lagt mærke til Nikolaj Jakobsens store lyst til at vinde. Det har Simon Frank ligeledes. Han er et kendt navn i det københavnske natteliv, men han er også bror til landstræneren.

Ian Marko Fog var holdkammerat med Nikolaj Jacobsen på landsholdet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Han er i den grad et sjovt menneske med en masse sjove kommentarer. Han har en evne til at få dem i hans nærvær til at grine både med og af hinanden. Og hos ham findes der ingen stemninger, hvor der ikke er plads til latter – medmindre han taber selvfølgelig.«

Den tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen har delt værelse med Nikolaj Jacobsen ved flere håndboldslutrunder. Og han har oplevet at være en konkurrent for landstræneren på venstrefløjen. Alligevel har de opbygget et tæt forhold gennem årene.

»Han er en kæmpe vinder, der vil vinde hver gang. Også da vi var direkte konkurrenter på fløjen. Nu ses til vi til private arrangementer som bryllupper,« lyder det, inden han fortsætter:

»Det gælder om at få flest point til golf. Der er en konkurrence ved alt, men han er samtidig en fantastisk familiefar. Familien betyder alt for ham, og han bruger sin tid med dem, når han har fri. Han er en glad dreng, selv om det er svært at være landstræner.«

Både Lars Christiansen og Nikolaj Jacobsen spillede venstre fløj i deres aktive karriere. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Nikolaj Jacobsen er gift med Lenette, og de har samme tre børn – Freja, Sille og Linus. Og selvom landstrænerens liv har handlet om sejrene i håndbold i de sidste 30 år, så har han altid bekymret sig om sin familien og menneskerne omkring sig.

»Han er stort familiemenneske, der går sindssygt meget op i sin familie. Han er hele tiden interesseret i, hvad de laver, men han bekymrer sig samtidig også om andre. Han spørger eksempelvis altid ind til mine børn,« lyder det fra Ian Marko Fog. Morten Ankerdal tilføjer:

»Nikolaj er et meget bekymrende menneske. Han sagtens lægge armen om dig, lige efter han har skældt dig ud, fordi han så vil have, at man skal komme videre. Og så er han en af de første til at spørge ind til dig, hvis noget har forandret sig i dit liv.«

Simon Frank tilføjer, at han altid har beundret den passion som Nikolaj Jacobsen har på og udenfor håndbolden. Han mener, at landstræneren er meget passioneret omkring både håndbold, sine venner og sin familie.

En vindermentalitet udover det sædvanlige har altså været med til at give Nikolaj Jacobsen succes som både spiller og træner. Han var blandt de bedste på sin position som venstrefløj i sine aktive år, men Ian Marko Fog synes, at han er endnu bedre som træner.

»Det er lige før, jeg synes, han er en dygtigere træner end spiller. Han har trods alt vundet tyske mesterskaber samt et VM. Det er der ikke mange trænere, der har gjort på herresiden – og han vandt trods alt ikke VM som spiller. Det selvfølgelig sammen med, at holdet nu er bedre, end vi var.«

Nikolaj Jacobsen nåede selv at spille 148 landskampe med 584 mål til følge. Han har rekorden for flest mål i én landskamp. Den blev sat mod Grækenland i 1998, hvor han scorede 15 gange.

Du kan følge Danmarks guldtogt hele søndagen på bt.dk.