Det var nok ikke alle danskere, der lige kunne sætte ansigt på navnet Mathias Gidsel for en måned siden. Men i dag kan han næppe gå i Netto uden at blive bedt om en autograf.

Mathias Gidsel er braget igennem skærmen og direkte ud i hjerterne på folkene i de danske stuer. Og nu kan den 21-årige Skjern-knægt kalde sig både verdensmester og All Star-spiller. En HELT vild historie!

Og Gidsel lignede også en mand, der ikke selv troede på det, da han efter søndagens finalesejr over Sverige skulle kigge tilbage på den seneste måned.

»Vi har bare leveret knaldgodt i en måned, vi har arbejdet pissehårdt. Og jeg håber, at vi har gjort et lille land med seks millioner mennesker stolte. At blive verdensmester to gange i træk er kæmpestort,« sagde Gidsel til TV 2 efter kampen.

Handball - 2021 IHF Handball World Championship - Gold Medal Match - Denmark v Sweden - Cairo Stadium Hall 1, Cairo, Egypt - January 31, 2021 Denmark's Mathias Gidsel celebrates with the trophy and teamates after winning the Gold Medal Match REUTERS/Mohamed Abd El Ghany Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere Handball - 2021 IHF Handball World Championship - Gold Medal Match - Denmark v Sweden - Cairo Stadium Hall 1, Cairo, Egypt - January 31, 2021 Denmark's Mathias Gidsel celebrates with the trophy and teamates after winning the Gold Medal Match REUTERS/Mohamed Abd El Ghany Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Den 21-årige GOG-spiller skal nu vænne sig til, at hele Danmark og det meste af håndboldverdenen er på fornavn med ham.

»Det er det største, der er sket i mit liv. Det er et fantastisk eventyr, jeg har været på den seneste halvanden måned.«

»Jeg har bare været omgivet af de bedste holdkammerater, som har gjort det pissenemt at komme ind på det her hold. Hver eneste gang jeg har fucket op, så har de været der for mig,« lød det fra Gidsel.

Landsholdet sejrede 26-24 i VM-finalen efter en nervepirrende kamp, som længe bølgede frem og tilbage.