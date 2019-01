Anders Zachariassen er langt fra den spiller på det danske landshold, der trækker flest overskrifter.

Ligeså energisk og frådende fightende han er på banen, lige så stille og nærmest selvudslettende er sønderjyden, når det kommer til at føre sig frem uden for håndboldbanen.

Men han kan efterhånden godt begynde at vænne sig til opmærksomheden. For den 27-årige Flensborg-streg har under disse verdensmesterskaber fået lidt af et et folkeligt gennembrud med flere stærke præstationer.

Og det mærker han også selv.

»Jeg har før spillet landskampe, hvor tilskuerne ikke kendte mit navn. Nu kan da de trods alt råbe det.«

»Så det er selvfølgelig dejligt, at man begynder at blive lidt mere 'kendt' på en måde, selv om det ikke er noget, jeg ligger så meget i. Jeg fokuserer på at spille håndbold og kæmpe for det her land,« lød det efter kampen mod Egypten fra Zachariassen, der endnu ikke ved, om postkassen derhjemme er fyldt med fanbreve.

»Nu har jeg ikke lige været så meget hjemme, og jeg har da heller ikke hørt noget fra konen derhjemme, haha.«

Han spillede mandag en storkamp mod de stædige egyptere, og han blev noteret for fem scoringer - hvilket udløste et ottetal på B.T.'s karakterskala.

»Jeg kan altid finde fejl i min egen indsats, men det gik da fint,« lød det med vanlig sønderjysk beskedenhed.

Anders Zachariassen afviste også, at han føler et ekstra pres efter René Toft Hansens skade.

»Nej, jeg tror, at hvis du spørger alle mand, så vil de gerne have en stor rolle for det hold, de spiller på.«

»Og det hele er op til Nikolaj Jacobsen, for hvis jeg ikke gør det godt nok, så bliver jeg bare skiftet ud. Så det er ikke et pres,« sluttede Danmarks - ikke længere så ukendte - nøglespiller.