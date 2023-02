Lyt til artiklen

Den forventede danske håndboldfest ved OL i 2024 har fået et gok i nødden.

Der er 'kun' lidt mere 500 dage til, at De Olympiske Lege i Paris skydes i gang. Og det officielle OL-program er ude.

Og det ligger nu fast, at håndbolden flyttes godt og vel 260 kilometer væk fra OL-festen i Paris, når man rammer de afgørende kampe. Gruppespillet afvikles i Paris, mens knockoutfasen finder sted på fodboldstadionet Pierre Mauroy Stadium i den nordfranske by Lille.

Og det ærgrer man sig over i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Morten Henriksen er ærgerlig over, at håndbolden skal forlade OL-festen i Paris.

»Det tager jo noget af oplevelsen,« erkender sportschef Morten Henriksen.

»Nu skal det ikke lyde forkert, men vi har jo spillet rigeligt med almindelige mesterskaber – så OL må gerne være noget helt unikt. Det specielle ved OL er jo eksempelvis, at alle de danske atleter bor sammen i OL-byen og oplever et unikt fællesskab.«

De danske håndboldherrer er allerede kvalificeret til legene qua deres status som verdensmestre. Og håndboldkvinderne spås også gode chancer for at kvalificere sig. Det vil i så fald være første gang siden 2012, at både de danske herrer og kvinder er med ved OL.

Men altså med det hår i suppen, at halvdelen af turneringen afvikles tre timer i bil væk fra resten af OL-festen – og at den danske håndboldlejr flyttes fra OL-byen Paris til en satellitindkvartering i Lille.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Sidste OL i Tokyo blev ramt af corona, og der var ingen tilskuere – og derfor havde vi også nogle ydre forhold, som var ærgerlige. Et OL i Paris, hvor vi skal være i Lille, er da rigtigt ærgerligt for den samlede OL-oplevelse.«

»Men skal man se positivt på det, så bliver det måske lidt lettere at fokusere på håndbolden. Men jeg synes, at spillere og ledere havde fortjent den her unikke OL-oplevelse,« lyder det fra Morten Henriksen.

Den danske OL-chef de mission, Søren Simonsen, fortæller, at det faktisk længe var på tale, at hele OL-håndboldturneringen skulle afvikles i Lille. Så han vælger at se positivt på udflytningen til Nordfrankrig.

»Det første udgangspunkt var, at alt skulle spilles i Lille. Så vi er glade for de 14 dage håndboldherrerne og forhåbentligt håndboldkvinderne får i Paris. Og det kan jo også være, at de har brug for noget luftforandring til den tid.«

»Og så giver flytningen til Lille også mulighed for, at masser af danskere kan komme ned og heppe. Der sættes 27.000 billetter til salg til alle kampene,« fortæller Søren Simonsen.

OL i Paris skydes i gang den 26. juli 2024.