To gange har Mie Højlund sagt nej tak til at komme med Danmark til en slutrunde.

Klavs Bruun Jørgensen har både i 2016 og 2017 forsøgt at få stortalentet indlemmet i den danske trup, men begge gange har Mie Højlund afvist landstræneren.

Ikke fordi hun manglede lysten til at spille for landsholdet. På ingen måde. Sidste år var det en problematisk skulder, som spændte ben for hendes slutrundedeltagelse - og for to år siden var Mie Højlund ganske enkelt nødt til at skåne sig selv, fordi hun havde mistet glæden ved håndbold på grund af stress.

Det forklarer 21-årige Mie Højlund i dette åbenhjertige interview.

»Det var nødvendigt for mig at tage en pause, for ellers tror jeg, det ville gå galt for mig i længden. Jeg havde længe følt mig lidt stresset og syntes lige pludselig ikke, at håndbold var så sjovt mere, og det blev lidt for meget.«

»Det var hårdt at tage til træning og hårdt at tage i skole, og oven i det kom så en eksamensopgave, og så skal der ikke meget til at vælte en. Så inderst inde var det fordi, jeg følte mig stresset. Og jeg følte ikke, at jeg havde glæden ved at spille håndbold mere, så derfor havde jeg brug for at tage en pause fra det.«

»Jeg var nødt til at arbejde med mig selv og lytte til min krop, når den sagde, det ikke var en slutrunde, jeg havde brug for på det tidspunkt. Det gav mig rigtig meget, at jeg lige kunne komme mig mentalt og fysisk og være klar til at klø på igen med håndbold,« siger Mie Højlund.

Den danske bagspiller – som af nogle spås til at kunne blive en af verdens bedste – forklarer, at hendes stresstilstand i 2016 også var et resultat af en hektisk årrække, hvor hun var blevet presset maksimalt.

Som stortalent fik hun debut på Randers’ ligahold allerede som 16-årig, mens hun samtidig spillede ungdomshåndbold for fuld skrue og skulle passe sin uddannelse på handelsskolen ved siden af.

Og den cocktail var med til at skubbe hende ud til kanten.

»Jeg havde en periode - og det ved jeg, at mange ungdomsspillere har - hvor jeg spillede på både U18-holdet, ligaholdet og ungdomslandsholdet, og det gjorde jo, at hvis der var pause på U18, så var der ligahåndbold og omvendt. Og sommerferierne var optaget med ungdomslandsholdet, så der var ikke nogen pause til at sunde sig eller lige komme til at savne håndbold.«

»Jeg tror, det var det, der gjorde udslaget og fik det hele til at blive lidt for meget. Så tror jeg, at jeg kom til den konklusion, at så var det nok bedst at blive klar og synes, det var fedt at spille håndbold igen.«

Efter hun blev student i 2017 og skiftede til Odense Håndbold, har Mie Højlund dedikeret sig 100 procent til håndbolden, og det har givet hende det overskud, hun tidligere var løbet tør for.

»Nu har jeg haft halvandet år, hvor jeg kun har fokuseret på håndbold, og det har været rigtig godt for mig. Jeg har kunnet mærke på mig selv og min krop, at det har været rigtig hårdt at skulle passe skole og klub og landshold. Der var mange ting, hvor man lige pludselig skulle gå på kompromis.«

»Hvis man er perfektionist, som jeg har været med mit skolearbejde, så var det lige pludselig et kompromis, når jeg ikke kunne bruge al den tid, jeg gerne ville, på lektier eller opgaver - og samtidig missede jeg også rigtig mange timer i skolen. Det gjorde, jeg lige pludselig følte mig dårligere i skolen og følte, jeg ikke kunne følge med og nå det hele,« siger Højlund.

Men nu er Odense-spilleren altså i mental og fysisk topform, og dermed er hun klar til at vise sig frem på den allerstørste scene.

Mie Højlund erkender, at tilløbet har været langt, men hun er glad for, at Klavs Bruun har bevaret troen på hende og belønnet hende med en EM-billet.

»Det betyder meget for mig at få chancen igen til en slutrunde. Det har været et sejt træk at komme hertil. Det har krævet meget, og jeg har haft det svært med de beslutninger, jeg har taget. Men jeg tror, det har været vigtigt for mig at tage den tid, jeg har taget, så jeg er fuldstændig klar til den her slutrunde,« siger hun.

