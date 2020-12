Jesper Jensen hæfter sig ved manglende effektivitet efter nederlaget til Frankrig ved EM i kvindehåndbold.

Landstræner Jesper Jensen hæfter sig ved Danmarks manglende effektivitet, efter at holdet tirsdag aften tabte 20-23 til Frankrig ved EM i kvindehåndbold.

- Den største forskel var nok vores afslutninger. Jeg synes, vi brændte for mange chancer, og vi brændte også fire straffekast.

- Det er lidt ærgerligt, for vi spillede os til mange fine chancer, og det kan godt være svært mod det meget offensive og stærke, franske forsvar, siger Jesper Jensen til TV2.

Med nederlaget må Danmark nøjes med at få to point med over i mellemrunden, hvor europamesteren Frankrig til gengæld er polstret med fire.

Spillet var dog fint langt hen ad vejen, mener landstræneren.

- Jeg synes, vi kom til de chancer, vi kunne forvente mod Frankrig, og havde vi lavet femseks mål mere, hvilket ikke ville have været urimeligt i forhold til vores chancer, havde det været en anden kamp.

- Spillerne kæmpede helt vildt og gav ikke op, og igennem 60 minutter holdt vi fast i de ting, vi havde aftalt. Vi spillede helt lige op med dem, siger Jesper Jensen til TV2.

/ritzau/