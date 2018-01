Stockholm. - Det her er idrætshistorie, lød det fra den svenske tv-kommentator Robert Perlskog, da Sveriges håndboldherrer fredag havde ryddet Danmark af vejen i kampen om en finaleplads ved EM i håndbold.

Også den svenske topscorer Mattias Zachrisson havde svært ved at tro på, at de danske favoritter endte med at tabe 34-35, efter den ordinære kamp var sluttet 28-28.

»Det er helt vanvittigt,« siger han til Expressen.

At kampen faldt ud til Sveriges fordel skyldes især en stærk præstation af målmand Andreas Palicka.

»Jeg havde boostet mig op og bogstaveligt talt banket hovedet i væggen. Det er helt sygt. Jeg er så stolt og glad,« siger han ifølge den svenske avis.

Hans redningsprocent var langt højere end konkurrenternes i den anden ende af banen, men Danmark formåede trods det at æde sig ind på det svenske forspring før den helt usandsynlige afslutning med Lasse Svans udligning i det sidste sekund.

Andreas Palicka spillede en stor kamp mod Danmark. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Men Sverige rystede skuffelsen af sig inden de to gange fem minutters forlængelse.

»At vi kan tage os sammen og vinde den her kamp, er helt utroligt. Vi vil gøre alt i finalen. Vi er allerede sikker på en medalje, hvem fanden havde troet det inden mesterskabet,« siger Mattias Zachrisson.

Flere spillere nævner også, at tilliden til holdet ikke har været særlig stor i medierne.

»Når folk snakker os ned, så spiller vi måske bedre,« siger Jerry Tollbring.

Holdkammeraten Jesper Nielsen glæder sig mest over, at Sverige har lukket munden på danske medier, som ifølge ham ikke havde levnet svenskerne mange chancer.

»Det gav semifinalesejren en ekstra stor revancheglæde. Frem for alt mod danske medier. Det var måske det mest vidunderlige,« siger han ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

EM-finalen mod Spanien på søndag bliver den første for et svensk herrelandshold siden 2002.

/ritzau/