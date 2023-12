De danske spillere skal være skarpere, når de får helt åbne chancer, mener Kathrine Heindahl.

De danske VM-spillere brændte et hav af åbne chancer, da de torsdag aften løb ind i et meget overraskende nederlag til Japan.

Derfor mener Kathrine Heindahl, at der bør være et helt oplagt tema til træning fredag og frem mod lørdagens kamp mod Polen.

- Vi skal kigge på, hvordan vi skaber bedre forudsætninger for at score.

- Jeg ved ikke, om vi blev stressede. Vi skal bare være skarpere. Vi har vist mange gange, at vi har coolness, men den manglede vi i afslutningsøjeblikket mod Japan, siger Heindahl.

Landstræner Jesper Jensen pegede på den manglende skarphed foran mål som den helt afgørende faktor i nederlaget.

Kigger på man på scoringsprocenterne var det imidlertid ikke, fordi Japan var skarpere foran kassen. Faktisk var Danmarks scoringsprocent en tand bedre end japanernes.

Men det er umuligt at komme udenom, at der er noget at arbejde med.

- Vi spillede os frem til chancerne, men vi skal have ro omkring at sætte bolden i kassen, siger Kathrine Heindahl.

Jesper Jensen er nogenlunde enig i analysen. Manglende skarphed på dagen er en del af håndbold, lyder det.

- Sådan er det nogle gange. Vi snakkede om at lave noget om i angrebet, men det havde nok ikke gjort den store forskel, for vi havde mange frie chancer. Den japanske keeper fik overtaget på os, siger Jesper Jensen.

Danmark skal nu vinde begge de resterende kampe i mellemrunden mod Polen og Tyskland for at være sikker på at tage førstepladsen.

Hvis Danmark ender på andenpladsen, risikerer man at ramle ind i VM-favoritten Norge allerede i semifinalen.

Jesper Jensen er fortrøstningsfuld, hvad angår Danmarks chancer for at rejse sig efter det smædelige nederlag til Japan.

- Vi prøvede det sidste år, hvor vi tabte den første kamp og var under pres fra start. Det håndterede vi ret fint, og det tror jeg også på, at vi gør igen, siger Jesper Jensen.

/ritzau/