Mikkel Hansen og Niklas Landin sad ude, mens holdkammeraterne vandt med 20 overskydende mål over DR Congo.

Med endnu en storsejr fortsætter det danske håndboldlandshold med at indsamle selvtillid og gode oplevelser ved VM i Egypten.

39-19 vandt danskerne over et som ventet fuldstændig overmatchet hold fra DR Congo, i en kamp der havde karakter af en let træningstime.

At notere, at Danmark dermed er klar til mellemrunden, er egentlig overflødigt, for der har aldrig været tvivl om avancementet fra en særdeles blød indledende pulje.

Kampen mod Argentina på tirsdag bliver en slags gruppefinale. Og det bliver med udhvilede profiler som Mikkel Hansen og Niklas Landin.

Den erfarne duo fik nemlig lov at kukkelure på udskiftningsbænken i hele opgøret, mens spillere, der normalt står i anden række, brillerede på gulvet.

Venstrebacken Jacob Holm førte sig frem med sine fodfinter og sin gennembrudsstyrke. Og på højre fløj nåede Johan Hansen at lave otte mål i den halvleg, han spillede, inden han gav plads til Lasse Svan.

I målet gjorde Emil Nielsen det godt, men havde også gode arbejdsbetingelser mod en modstander, der ofte forfaldt til panikafslutninger.

DR Congo råder over ganske habile skytter, men har meget svært ved at dække op. Derfor spillede danskerne sig frem til store chancer uden fiksfakserier, og målene væltede ind.

Det tog for alvor fart, da congoleserne i første halvleg forsøgte sig med et horribelt syv-mod-seks-spil, hvor bolden blev smidt væk igen og igen.

I virkeligheden var det en lidt underlig forestilling, fordi Danmark de mange mål til trods ikke havde bolden særligt meget.

Angrebene blev afsluttet konsekvent og lynhurtigt, og som playmaker havde Morten Olsen ikke de fjerneste problemer med at finde åbninger.

Den manglende intensitet blev illustreret af, at der gik 37 minutter, inden den første udvisning faldt, og kampen blev endnu en af mange VM-kampe med enorm forskel på de to hold.

Fraset nogle forståelige koncentrationssvigt undervejs gjorde det danske hold, hvad man kunne forvente.

Holdet fik vist forskellen mellem en forsvarende verdensmester og en VM-debutant, og der var smil og højt humør på den danske udskiftningsbænk.

Den slags kampe er dog kun underholdende til en vis grænse, og der er grund til at glæde sig over, at Argentina utvivlsomt bliver en større udfordring på tirsdag.

/ritzau/