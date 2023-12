Med en sejr på 33-16 slog de danske håndboldkvinder Brasilien i den sidste testkamp inden VM på hjemmebane.

De danske håndboldkvinder er flere niveauer over Brasilien. Det kan der ikke være tvivl om, efter at to møder på to dage er endt med danske sejre på i alt 27 mål.

For anden dag i træk kørte Danmark søndag Brasilien fuldstændig over i den sidste testkamp, inden danskerne på fredag indleder VM-slutrunden på hjemmebane i Herning.

Fra start var der klasseforskel på de to mandskaber, og Danmark slækkede aldrig på speederen, da Brasilien blev knust med 33-16.

Lørdag havde de to hold også stået over for hinanden. Her havde Danmark besejret Brasilien med 34-24.

Keeperen Sandra Toft blev søndag igen sparet. Det samme var tilfældet med bagspilleren Anne Mette Hansen, mens Mie Højlund fortsat var ude med forkølelse.

Listen af nøglespillere, der sad ude, var søndag kun blevet længere, da forsvarsprofilen Line Haugsted ligeledes sad på tribunen med rygproblemer.

Med så mange profiler ude betød det, at det gav rigeligt med tid til en spiller som Helena Elver, der igen leverede en god præstation.

Bagspilleren bidrog offensivt med meget tempo og vandt mange dueller, som var med til at bryde den brasilianske defensiv op.

Med undtagelse af en kort periode i første halvleg, hvor koncentrationen hos de danske kvinder begyndte at halte med flere tekniske fejl og dårlige beslutninger, var det et dansk hold, der moste den brasilianske modstand.

Den tendens fortsatte ind i anden halvleg, hvor klasseforskellen på de to hold var tydelig, og de danske kvinder stort set gjorde, hvad der passede dem.

Samtidig stod både Althea Reinhardt og Anna Kristensen begge en rigtig god kamp i det danske mål.

Kristina Jørgensen blev dansk topscorer med otte scoringer i kampen, mens venstrefløjen Emma Friis, der kun spillede første halvleg, lavede seks mål på syv forsøg.

Danmarks første kamp ved VM spilles på fredag i Herning. Modstanderen er Serbien. Derudover venter Chile og Rumænien i det indledende gruppespil.

/ritzau/