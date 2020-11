To nederlag til de norske EM-favoritter på to dage.

Sådan er status for de danske håndboldkvinders afsluttende EM-optaktskampe, før slutrunden begynder i næste uge.

Torsdag aften tabte Danmark med 26-29 til Norge i Vejle efter ellers at have været foran med cirka 12 minutter tilbage af opgøret.

Landstræner Jesper Jensen har i løbet af de to testkampe set gode danske perioder i både angrebs- og forsvarsspil. Men han har også kunnet se, at der skal præsteres på højt niveau gennem samtlige 60 minutter, hvis Danmark skal kunne slå et hold af Norges kaliber.

»Jeg synes, at vi tog et step op i forhold til i går, og med lidt mere koldblodighed, havde vi også vundet den her kamp,« siger Jesper Jensen til TV2 Sport efter torsdagens nederlag.

Da holdene mødtes onsdag spillede Danmark en klart bedre første halvleg end anden halvleg og førte ved pausen. Torsdag var billedet anderledes. Her var den bedste danske periode i anden halvleg. I første halvleg smed danskerne bolden væk så mange gange, at Norge via en stærk kontrafase var i front med 17-14 ved pausen.

Efter pausen kom der lidt mere intensitet i det danske spil, og det norske angreb blev holdt meget bedre nede. Allerede otte minutter inde i halvlegen var der fuld kontakt på måltavlen ved 19-19.

Det lykkedes også Danmark at tage føringen ved 23-22, da Laura Damgaard scorede. Hun blev kaldt ind i landsholdslejren tidligere torsdag som erstatning for skadede Helena Elver, der misser EM-slutrunden.

Siden gik det danske angrebsspil ned i tempo, og Norge trak fra på måltavlen og sikrede en for dem næsten pletfri generalprøve før EM.

Danmark åbner EM på fredag i næste uge, mens nordmændene tager hul på slutrunden dagen inden.

/ritzau/