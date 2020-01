EM i håndbold er slut for Danmarks vedkommende. Onsdag satte danskerne punktum med en sejr over Rusland.

EM 2020 vil formentlig stå tilbage som en gedigen skuffelse for de danske håndboldherrer, men de kan se tilbage på en enkelt - om end betydningsløs - succesoplevelse.

I tredje kamp ved slutrunden vandt Danmark 31-28 over Rusland og tog dermed sin første og eneste sejr ved EM.

Sejren ændrer ikke på, at Danmark må forlade mesterskabet allerede efter det indledende gruppespil. Men den betyder, at Danmark slutter på tredjepladsen i stedet for at ende sidst i gruppen.

Allerede før Danmarks kamp stod det klart, at danskerne ikke kunne nå videre til mellemrunden, fordi Island forinden havde tabt til Ungarn.

Dermed var kampen i Malmö Arena betydningsløs, men da spillerne gik på banen, var det alligevel til en intens lydkulisse og stor opbakning, som det også var tilfældet ved Danmarks to første gruppekampe.

På banen var der comeback til den vigtige venstre fløj Magnus Landin, som bidrog med flere mål, men også stod for et par afbrændere.

Danskerne forsøgte at holde dampen oppe, selv om der ikke var noget at spille for, men fejlene fra den uafgjorte kamp mod Ungarn gentog sig.

I de første 30 minutter smed danskerne bolden væk ti gange og var generelt uskarpe.

Danskerne bragte sig ganske vist foran 2-0 i begyndelsen, men med simple og effektive midler opbyggede russerne, der heller ikke havde noget at spille for, et forspring.

Ved pausen stod det 15-12 i russisk favør, men det fik danskerne hurtigt ændret på i anden halvleg. Tre hurtige mål sørgede for en udligning, og kort efter bragte Johan Hansen Danmark foran 16-15.

Det blev også til spilletid til Aalborg-stregspilleren Magnus Saugstrup, der sørgede for første danske tremålsføring efter 39 minutter.

Russerne kæmpede sig tilbage, før Danmark igen fik greb om kampen. Med fire minutter tilbage var danskerne foran med fire, og publikum kunne bruge den sidste tid på at klappe af de danske håndboldherrer for sidste gang ved årets EM.

/ritzau/