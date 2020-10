Flere lande har udtrykt interesse for at være vært for håndbold-EM hos både herrer og damer i 2026 og 2028.

Danmark og Norge satser tilsyneladende hårdt på at blive fælles vært for mindst ét håndbold-EM i enten 2026 eller 2028.

I hvert fald har de danske og norske håndboldforbund officielt meddelt Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), at de kunne være interesserede i fire forskellige slutrunder i den periode.

Det oplyser EHF i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om herrernes EM i januar/februar 2026 og januar 2028 samt damernes EM i november/december 2026 og november/december 2028.

Danmark og Norge står i forvejen over for et fælles EM i indeværende år, når kvindernes slutrunde efter planen skal afvikles i december.

I alt 14 forskellige lande har udtrykt interesse for at blive vært for slutrunderne i 2026 og 2028. Størst interesse er der for herrernes EM i 2028, hvor i alt 10 forskellige forbund har meldt sig på banen.

Foruden Danmark og Norges fælles bud er der her interesse fra Belgien, Estland, Frankrig, Kroatien, Portugal/Spanien, Schweiz og Sverige.

De interesserede lande skal senest 1. maj 2021 sende et officielt bud til EHF. Selve tildelingen af slutrunderne vil ske i november 2021.

