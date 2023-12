Efter to lidt svingende kampe fik Danmark mod Rumænien stemplet rigtigt ind til VM, mener Sarah Iversen.

Danmarks håndboldkvinder var naturlige favoritter i VM-gruppespillet og har også leveret. Men det har ikke været uden slinger i valsen.

Mod Serbien og miniputnationen Chile var der i perioder knas i maskineriet, og særligt opgøret mod Serbien blev langt mere tæt end først antaget.

Landstræner Jesper Jensen kan derfor godt forstå, hvis nogen har tvivlet på, hvor holdet reelt stod.

- Det var nemt at se i den første kamp, at det blev shaky, og det var nemt at se i den anden kamp, at det første kvarter heller ikke var så godt. Selv om vi førte med 15, så fik spillerne en lille opsang i pausen mod Chile, fordi jeg syntes, der manglede noget, siger Jesper Jensen.

Tirsdag blev det dog slået fast, at Danmark var det klart bedste hold i gruppe E. Den på papiret skarpeste modstander, Rumænien, blev tværet ud. Og det var et godt tegn, mener landstræneren.

- Vi har mødt modstand, kortvarigt tvivlet og rejst os igen, siger han.

Sarah Iversen medgiver, at det har haltet en smule, men tvivlet har hun aldrig. Og efter storsejren over Rumænien blev hun bekræftet i, at hun og holdkammeraterne står skarpt før mellemrunden.

- Nu er vi rigtig stemplet ind, udbrød hun og forsikrede, at hun aldrig har tvivlet på sit holds niveau.

- Det var fedt at slutte af mod et hold, der minder lidt mere om os end Serbien og Chile. Der var lidt mere fysik, og det ligger godt til os.

- Der er stadig noget, der kan blive bedre, men det var godt at vise, at vi kan hive den et par niveauer op, siger Iversen.

Sandra Toft spillede en flot kamp i målet mod Rumænien og er meget tilfreds med, hvordan det danske hold ser ud inden mellemrunden.

- Ja, spillet har været lidt hakkende, men vi har vundet kampene, og vi er der, når vi skal være der, siger hun og roser holdets mentalitet.

Danmark skal i mellemrunden møde Tyskland, Polen og Japan, og det bør være en formssag at nå kvartfinalen.

- Lige nu er vi den største favorit (til at nå kvartfinalen, red.). Hvis Rumænien vinder de to kampe over Polen og Japan, så skal det gå meget galt, for at Danmark ikke ender i kvartfinalen, siger Jesper Jensen.

Danmark møder Japan torsdag.

/ritzau/