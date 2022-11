Lyt til artiklen

For første gang siden 2012 slog Danmark Norge ved EM og er videre som vinder af sin mellemrundegruppe.

Både Danmark og Norge var sikret en plads i semifinalerne ved EM i kvindehåndbold, inden de to nordiske rivaler skulle afslutte mellemrundegruppen med et opgør onsdag aften.

Det var i stedet en duel om førstepladsen, og den løb Danmark med efter en sejr på 31-29 efter et tæt og dramatisk opgør.

Det betyder, at Danmark slipper for Frankrig i semifinalen fredag og i stedet skal møde Montenegro. Norge får i stedet fornøjelsen af Frankrig.

Det var Danmarks første slutrundesejr over Norge siden 2012, hvor det endda var i en kamp uden betydning.

Det lignede, at den sikrede semifinaleplads fyldte mere hos danskerne end den frustrerende nyhed om to positive coronatest i lejren. I hvert fald spillede danskerne med stor frihed og selvtillid fra start.

Fra 3-3 lukkede Sandra Toft ned i målet, mens Anne Mette Hansen med stor vilje sled sig fri et par gange.

Efter tre danske scoringer i træk måtte Norges erfarne landstræner, Thorir Hergeirsson, kalde til timeout.

Der kom mere styr på nordmændenes forsvar, og da Mie Højlund midtvejs i halvlegen måtte gå ud efter et sammenstød, gik danskernes angreb i stå.

Norge fik kontakt ved 7-7, og da Højlunds erstatning, Simone Petersen, små ti minutter fra pausen også måtte gå ud med en skade, skulle der tænkes i alternativer på den danske bænk.

Emma Friis måtte også sætte sig på bænken, med hvad der lignede en skade.

Jesper Jensens løsning blev at gå over til at spille syv mod seks offensivt i en periode, og det fik stoppet den lille scoringskrise, holdet var kommet ind i.

Det blev tæt halvlegen ud, hvor Norge kunne tage en føring på 13-12 med til pause.

Danskerne kom dog stærkt ud efter pausen og kom foran 17-15 efter fem minutter, inden Norge neutraliserede føringen igen.

Anne Mette Hansen spillede offensivt en af sine bedste landskampe, og hun blev ved med at finde små huller i nordmændenes defensiv og udnytte dem med sin store fysik.

Jesper Jensen hev også i anden halvleg syv mod seks-spillet frem fra værktøjskassen, og det gav pote.

Fra 24-24 rykkede Danmark i front med 27-24 med kun lidt over otte minutter igen.

Det begyndte så småt at dufte af den første danske sejr over Norge ved en slutrunde i ti år, da Mette Tranborg skød Danmark på 29-25 bare et par minutter senere.

Det norske forsvar var til at tale med, og danskerne udnyttede det dygtigt, men to danske udvisninger kort efter hinanden gav Norge nyt liv.

Nordmændene lavede tre mål i træk og fik den danske føring ned på et enkelt mål, men Danmark holdt stand i en hektisk afslutning.

