Danmarks håndboldherrer slår Saudi-Arabien med 41-27 i en testkamp i Royal Arena. Det var sidste testkamp inden, at Danmark begynder deres VM-forsvar.

Danmark kunne ikke bare lege sig til sejren mod Saudi-Arabien, som lørdag var markant bedre end torsdag.

Modstanderen var den samme, men modstanden var en helt anden.

På anden gang på få dage mødte Danmarks håndboldherrer lørdag Saudi-Arabien som forberedelse til VM, men gæsterne var som forvandlede.

I torsdagens kamp i Odense holdt Danmark legestue, men i Royal Arena i København kom gæsterne med en helt anden tilgang.

Danmark vandt godt nok stort med 41-27, men Saudi-Arabien viste i perioder fin og klog håndbold og udsatte danskerne for noget af det aggressive forsvarsspil, som Nikolaj Jacobsen havde håbet at møde.

Dermed vil landstræneren formentlig være mere tilfreds med lørdagens test, end han var med torsdagens, hvor han var overrasket over, hvor svage Saudi-Arabien var.

Danmark har nu spillet sine sidste kampminutter, inden det fredag går løs ved VM. Belgien venter i den første gruppekamp.

Det var, som om saudiaraberne lørdag havde smidt nogle af de nerver, de måske tumlede lidt med før torsdagens møde med de dobbelte verdensmestre.

I hvert fald var der en anden snert af overskud i gæsternes angrebsspil, hvor man flere gange forsøgte på fikse angrebsåbninger. At niveauet så ikke var til at eksekvere det i hvert angreb, er en anden snak.

Men Danmark havde en smule problemer med sideforskydningen i defensiven, og saudiaraberne kom efter temposkift ofte på kant af backerne.

Temposkift var der brug for, for Saudi-Arabien trak i lange perioder tempoet langt ned, og det var indimellem en smule søvndyssende at være vidne til.

Men så var det godt, at halspeakeren satte bølgen i gang på lægterne og opfordrede de 10.914 tilskuere til at gøre brug af det såkaldte klappepap.

Selv om Saudi-Arabien spillede fint, opbyggede Danmark hurtigt en solid føring, og særligt Mathias Gidsel var flyvende før pausen, hvor han med sit hurtige antrit buldrede forbi saudiaraberne med hovedet først.

Rasmus Lauge var tilbage som spilstyrer, efter at han sad over med en mindre skade i den første kamp, og han så til tider ud til at mangle en smule tempo.

Midtvejs i halvlegen begyndte Nikolaj Jacobsen at skifte ud, og danskerne gik til pause med en føring på 20-13.

Saudiaraberne havde allerede i første halvleg været meget aggressive i forsvaret, og fra anden halvlegs begyndelse blev det også meget offensivt.

Det løste Danmark dog fint og bragte sig hurtigt foran med ti mål.

Nikolaj Jacobsen sendte flere af de unge folk i spil. Lukas Jørgensen, Simon Pytlick og Mads Hoxer fik masser af spilletid, inden de debuterer ved en slutrunde for Danmark.

Sammen kørte de sejren stensikkert i hus.