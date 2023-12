Danmark er klar til at isolere spillere, hvis der skulle opstå smitte.

For lige nu skranter hele samfundet herhjemme med sygdom, men det har man indtil videre lykkedes med at holde ude af den danske VM-trup i Herning.

I Sverige fik man en forskrækkelse, da Olivia Mellegård måtte forlade arenaen inden svenskernes kamp mod Montenegro med høj feber.

Hun blev isoleret på et hotelværelse og er nu i bedring og klar til kamp i kvartfinalen.

Et lignende scenario kunne sagtens udspille sig for danskerne, som er klar til at isolere en syg spiller, skulle skaden ske.

»Det er vi, vi er altid klar til at rykke. Vi er altid klar til at isolere en spiller, hvis vi fornemmer, der er noget sygdom. Vi har læge Morten Storgaard med, der prøver at holde et overordnet overblik. Det har vi heldigvis holdt ude. 7-9-13,« siger landstræner Jesper Jensen.

Onsdag gælder det så Montenegro i kvartfinalen, og her står Danmark over for en gammel kending af dansk håndbold – nemlig Bojana Popovic, der var er verdensstjerne i Slagelse og Viborg.

Hende letter Jesper Jensen hatten for.

»Hun er personificeringen af det montenegrinske landshold. Hun har været igennem 20 år. Hun er passioneret, vild, blodig, klog og smart. Hun er det hele på én gang. Følelserne er ude på tøjet.«

»Hun er meget inspirerende og får det maksimale ud af sine spillere,« siger han.

Du kan følge, hvordan dysten mellem Jesper Jensen og Bojana Popovic, Danmark mod Montenegro, udspiller sig 20.30 onsdag lige her på bt.dk.