En sejr over Montenegro søndag vil sikre Danmark en plads i mellemrunden og endda vigtige point med over.

Efter en lang og svær optakt til EM midt i coronapandemien kunne de danske håndboldkvinder ånde lettet op efter en stærk åbningskamp mod Slovenien.

En syvmålssejr gav et perfekt afsæt og to point, som giver Danmark ideelle muligheder for at afklæde sig endnu mere tyngende pres, inden de franske Europamestre venter i sidste gruppekamp.

Med en sejr søndag over Montenegro vil første delmål være indfriet - en billet til mellemrunden vil være hjemme. Og endda med garanterede point på kontoen.

- Det er mindst lige så vigtigt, at vi kan tage mindst to point med over i mellemrunden, siger landstræner Jesper Jensen om en potentielt sikret mellemrundeplads.

De point, holdene henter i det indledende gruppespil mod de to hold, som kommer med videre fra gruppen, bliver ført med over i mellemrunden.

Derfor vil en dansk sejr over Montenegro, som tabte første kamp knebent til Frankrig, sikre minimum to danske point fra start inden de tre kampe i mellemrunden.

- Vi prøver at holde øjnene fokuseret på kampen (søndag, red.), men vi kan også godt se, at vi efter sejren mod Slovenien kan sikre at få to point med over i mellemrunden. Vi kan se gode perspektiver, siger Jesper Jensen.

Uanset udfaldet af kampen søndag mellem Frankrig og Slovenien vil Danmarks møde med franskmændene i så fald blive en kamp for Danmark om at få to, tre eller fire point med i mellemrunden.

Fire point vil være forrygende, men med bare to point er holdet også udmærket stillet i forhold til at kunne gå efter en semifinaleplads.

Stregspiller Kathrine Heindahl er heller ikke i tvivl om, hvor vigtig en sejr mod Montenegro vil være.

- Det vil betyde så godt som alt. Vi går altid på banen for at vinde, og alle kampe til et EM er afgørende. Vi ved jo godt, at jo flere point vi får med i mellemrunden, jo bedre er vi stillet videre i turneringen.

- Så man kommer til at se et hold, der vil vinde for enhver pris, og som godt er bekendt med, at det er altafgørende at hente alle de sejre, som man overhovedet kan få tidligt i turneringen, siger Heindahl.

Kampen mod Montenegro fløjtes i gang 20.30 i Jyske Bank Boxen i Herning.

/ritzau/