De skal i gang med at støbe i det jyske.

Sådan lyder pauseanalysen fra B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

»Århus Kommune, I kan godt begynde at søge det tilskud til en statue af bysbarnet Emil Nielsen. Han har ædt de franske skyttere én for én! Helt vanvitigt niveau.«

For målvogteren har endnu engang imponeret i de første 30 minutter, hvor det har været helt lige mellem de to EM-finalehold.

Stillingen ved pausen er 14-14 efter en halvleg, hvor Nielsen har pillet glansen af flere af franskmændene med store redninger, der har fået hele arenaen til at juble helt vildt.

Samtidig er der en anden positiv ting at tage med fra første halvleg.

For inden kampen var der tvivl om, hvor meget Magnus Saugstrup ville være i stand til at spille efter et vrid i ryggen.

»Jeg må konstatere, at rygterne om Saugstrups ryg er stærkt overdrevne. I hvert fald har han været vanligt forrygende i begge ender. Han er frontmand for et godt forsvar foran Nielsen,« siger Johnny Wojciech Kokborg.

Men det er ikke slut endnu. Anden halvleg venter lige om lidt, og det er i den grad en tæt affære imellem de to hold.

»Jeg sidder med en fornemmelse af, at Danmark har alle muligheder for at køre på mod Frankrig, men afslutningerne har været for ringe. Problemerne er lige nu i angrebet. Her kigger jeg på dig, Mikkel Hansen. Men chancerne kommer man til. Effektiviteten skal op efter pausen!« lyder det fra B.T.s håndboldkommentator.

Du kan følge kampen live lige her på bt.dk.