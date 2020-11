Dansk Håndbold Forbund (DHF) skal på tre uger løse en opgave, som de 'plejer at bruge halvandet år på at planlægge.'

Sådan lyder det fra DHF's generalsekretær, Morten Stig Christensen, til TV 2, efter at Norge mandag formiddag trak sig fra EM-værtsskabet - og nu efterlader Danmark som solo-arrangør med under en måned til første EM-kamp.

Og skal det lykkes for Danmark at redde kvindernes europamesterskab, så handler det ifølge Morten Stig Christensen pt. om én ting:

»Det er økonomi, økonomi og økonomi. Alle vores indtægtsmuligheder er i forvejen væk, fordi der ikke kan komme tilskuere. Så vi har budgetteret med et lille overskud, som allerede er væk, og vi kigger ind i et stort minus på vores egen del. Og nu kigger vi så på, om vi kan gennemføre den norske del.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det påfører os selvfølgelig endnu flere udgifter. Det er der nogen, der skal betale, og om det er Norge, EHF (det europæiske håndboldforbund, red.) eller andre, det skal vi have afklaret, inden vi endeligt kan sige ja til det her,« siger Morten Stig Christensen, der forventer, at der kommer en afklaring senest tirsdag, når DHF har haft formelle samtaler med det norske og europæiske håndboldforbund.

Generalsekretæren tror på, at Danmark ville kunne løfte planlægningsopgaven, fordi man har stor erfaring med håndboldslutrunder samt har enorm opbakning fra frivilige.

Men det kræver altså en økonomisk håndsrækning. Og om man er tæt på en sådan, spurgte B.T. tidligere på mandagen DHF-formand Per Bertelsen om. Formandens svar var kort og kontant.

»Prøv at høre her – jeg tror på, at det her kan lade sig gøre. Og så har jeg ikke mere at sige til det,« lød det fra Per Bertelsen.