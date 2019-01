Danmark kan tabe med fire mål til Sverige og stadig gå videre til VM-semifinalen i håndbold. Det er den lidt kuriøse situation, som Nikolaj Jacobsens drenge har spillet sig til med syv sejre i træk.

Og det er en speciel situation at gå ind til som spiller, erkender landsholdets fløjspiller.

»Det er lidt underligt, men vi har det udgangspunkt, at vi gerne vil gå ind og vinde. Vi vil komme brølende fra start, ligesom vi gjorde mod Norge og i starten af turneringen også. Vi skal have mere tempo på, og vi skal sørge for at få hallen med,« siger Lasse Svan og understreger vigtigheden af hjemmebanen i Boxen.

»Jeg håber, at den er godt pakket mod Sverige, og de tager deres gode stemmer med igen, så vi kan lægge maksimalt tryk på svenskerne. For nordmændene havde svært ved det, og det håber vi også, at svenskerne kan få, hvis hallen er der, og vi også kan formå at lægge det tryk, som vi har gjort tidligere.«

Lasse Svan. Foto: Henning Bagger Vis mere Lasse Svan. Foto: Henning Bagger

Danmark vandt mandag 26-20 over Egypten, og kort inden den kamp havde nordmændene slået Sverige 30-27. En svensk sejr havde ellers betydet, at Danmark allerede var sikret semifinalepladsen i Hamborg.

»Ja, selvfølgelig er jeg da ærgerlig over, at vi ikke allerede nu står i en semifinale. Det havde da været vældig rart. Men nu er det ikke sådan, så det tager vi med. Som udgangspunkt havde vi også troet, at vi skulle klare tingene selv, så det får vi også muligheden for,« siger Lasse Svan.

Tingene klarer Danmark med et nederlag på fire mål som det absolut mindste. Bliver nederlaget større end det, er Danmark ude, da det højst sandsynligt vil betyde pointlighed mellem Danmark, Sverige og Norge. Og i den situation gælder målforskellen i de indbyrdes opgør.

Men det er ikke så vigtigt. I hvert fald ikke hvis Danmark bare slår Sverige onsdag aften i Boxen. Eller taber med maksimalt fire mål i den vigtige sidste kamp i mellemrunden.