Danmark havde sine problemer med Island, og det blev ikke nemmere, da Niklas Landin fik direkte rødt kort.

Drama var der altså nok af i danskernes første kamp ved EM i Malmö Arena. Og det endte med en kæmpe dansk fuser med nederlaget til Island på 30-31.

Det gjorde næppe nederlaget nemmere at sluge, at der på den anden side af dommerbordet stod den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson med hævntørst i mundvigen efter sin knap så lykkelige skilsmisse med det danske landshold.

Her er tre ting, vi lærte af kampen:

Bekymrende danske tendenser

Et par af de danske stjerner er trådt ind i slutrunden med småproblemer, mens Magnus Landin og Lasse Svan Hansen sidder og venter på at blive helt klar til at kunne komme ind i truppen. Jannick Green skulle starte kampen i stedet for en tvivlsom Niklas Landin, der havde vært ramt af maveonde.

Reserven viste desværre, hvor vigtig Landin er for dansk succes, da Green ikke ramte sit højeste niveau. Hverken i starten eller da Landin fik sit røde kort i anden halvleg.

Det er bekymrende, når også Rasmus Lauge så ud til at være et stykke fra at ramme sit hurtige fodskifte.

Foto: Liselotte Sabroe

Gudmundsson fik sin revanche

Nikolaj Jacobsen mod Gudmundur Gudmundsson. Ja, det kan godt være, at der stod Danmark - Island på kæmpeskærmen i toppen af Malmö Arena, men duellen mellem de to ladnstrænere var en af de mest ventede.

Jacobsen har overtaget for Gudmundsson i både Rhein-Neckar Löwen og hos Danmark, og danskeren var klar over, at den her kamp betød næsten alt for Gudmundsson. Han havde gjort sit hjemmearbejde helt ned i detaljen, som han plejer.

Derfor havde Danmark mere end svært ved at trække fra. Og det endte med islandsk sejr og en stor triumf for Gudmundsson.

Foto: Liselotte Sabroe

Næstmest scorende i historien

Verdens bedste håndboldspiller kom blæsende ud på bænken, trådte et skridt op på den nærmeste stol, bankede sig på brystet og skreg hallen op.

Mikkel Hansen stemplede hurtigt ind i turneringen med sit mål til 1-0, og derfra fortsatte han i en sådan fart, at han allerede i første halvleg gjorde sig selv til den næstmest scorende spiller på landsholdet nogensinde.

Sidste år blev Hansen topscorer ved VM - og han ligner en, der gerne tager sådan en titel igen. Men han har brug for andre, der stempler ind, hvis Danmark skal nå så langt.