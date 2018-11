Anne Mette Hansens skade er ikke alvorlig, og venstrebacken bliver klar til at repræsentere Danmark ved EM.

Det danske kvindelandshold i håndbold har fredag fået en god nyhed inden EM i Frankrig, der indledes i næste uge.

Venstrebacken Anne Mette Hansen, der pådrog sig en skade i torsdagens testkamp ved Møbelringen Cup i Norge mod Frankrig, bliver klar til at tørne ud for Danmark ved slutrunden.

Det skriver Ekstra Bladet.

- Jeg er glad, for det går godt. Jeg fik gode nyheder i morges, jeg har mindre ondt, og fysioterapeuten er forholdsvis positiv, siger Anne Mette Hansen til avisen.

Sidste år missede bagspilleren ellers VM på grund af en skade i samme knæ, som hun slog i torsdagens kamp.

Men skaden var ikke alvorlig, og derfor er Anne Mette Hansen nu klar til EM.

Hvorvidt hun allerede vil være en del af lørdagens kamp mod Norge ved Møbelringen Cup, det er dog mere usikkert.

- Det kommer an på, hvordan jeg har det. Jeg mærker stadig en lille smule til det, og vi skal helst have det til at gå helt væk, for at det ikke skal genere i forhold til mesterskabet.

- Der er ikke grund til at tage chancer, og hvis vi kan undgå en lille irritation nu, er det bedre at holde sig fra banen, frem for at jeg skal døje med det til EM, siger Anne Mette Hansen til Ekstra Bladet.

EM-slutrunden i Frankrig indledes på torsdag og slutter søndag den 16. december.

Danmark spiller sin første kamp ved turneringen mod Sverige fredag den 30. november.

