Danmark viste i storsejren over viceeuropamestrene fra Kroatien, at dansk herrehåndbold har en surrealistisk bredde. Landstræneren har verdensklassespillere på bænken, og det har han nydt særdeles godt af så langt i VM-turneringen.

Men fra nu af venter der udelukkende knald-eller-fald-kampe, og her bliver der ikke plads til at spille 'socialt'.

»Hvis A-kæden spiller rigtig godt og har styr på tingene og kontrollerer kampen, så bliver det A-kæden, der kører den hjem. Men hvis A-kæden ikke fungerer, skal jeg ud og finde alternativer. Og lige nu har jeg rigtig mange muligheder,« fortæller Nikolaj Jacobsen.

»Men kampen kommer til at afspejle dens betydning. Så bare fordi vi skulle føre med et par mål, så kommer jeg ikke til at skifte ud.«

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Danmark har kørt samtlige seks modstandere VM-modstandere midt over og kommer ud af mellemrunden med en målscore på +53 mål.

Og landstræneren satser på, at danskerne har sendt et skræmmende signal til de andre favoritnationer – Frankrig, Norge og Spanien.

»Jeg håber da, de har set kampene og tænker, at Danmark spiller utroligt godt lige nu – og at de ser meget harmoniske ud. Det håber jeg, at de tænker.«

Danmark møder værtsnationen Egypten i kvartfinalen onsdag klokken 17.30.

Du kan følge B.T.s livedækning af kampen lige her.