Hvem var den egyptiske mand bag den danske bænk, der jublede som en gal over håndboldherrerne?

For midt i den spændende VM-semifinale mod Spanien vakte en lykkelig og medlevende mand opsigt i baggrunden af den danske spillerbænk.

Det fik flere til at undre sig på sociale medier. Havde Danmark fået en lokal fan?

Forklaringen er faktisk simpel nok.

Det danske landshold har under VM-slutrunden i håndbold fået tilknyttet to lokale guider, der hjælper med alle praktiske ting mellem himmel og jord. Og én af dem sidder bag bænken.

Han hedder Tahar og har hjulpet det danske hold.

»Han har været et rigtig hjælpsomt menneske, og han er meget begejstret og meget positiv. Han har hjulpet vildt meget med at løse de udfordringer, vi har haft hernede,« siger sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, til B.T.

Og han havde gjort sig umage, da landsholdet for snart tre uger siden landede i Kairo forud for slutrunden.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Han kunne samtlige spilleres navne, da vi ankom, og han sagde hej til dem. Han går op i det med liv og sjæl,« siger Henriksen og fortsætter:

»Han er mellemmanden på mange ting. Tahar løser det for os, når folk ikke kan så meget engelsk. Det har været et mesterskab med mange ting, så han er ihærdig. Han arbejder normalt ved Suez-kanalen, og som han siger, har han også haft kontakt med danske skibe fra Mærsk. Han er et fantastisk menneske,« lyder det fra den danske lejr.

Tahar og de danske drenge er på plads igen søndag 17.30.

Her gælder det som bekendt VM-finalen mod Sverige.

Og det dækker vi massivt før, under og efter her på B.T.