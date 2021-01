Bahrain! Det er ikke ligefrem harpiks og hvinende håndboldsko, man tænker på – nærmere noget med olie og masser af sand.

Men nævn Bahrain over for de danske landsholdsstjerner, og de vil straks finde en bekymret mine frem.

For fredagens modstander i VM-åbningskampen er godt nok en håndboldminiput – men det er langtfra en drømmemodstander for Danmark. Det slår anfører Niklas Landin fast.

»Jeg er meget nervøs for den kamp.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Fordi vi har spillet nogle mindre gode kampe mod Bahrain. Det er ikke en af vores favoritmodstandere. Vi har haft utroligt store problemer med dem – både i OL-kvalifikationen i 2016 – og også under VM i 2017.«

»Og så spillede jeg også mod dem som ungdomsspiller, og det er desværre mange af dem fra min årgang, der spiller på A-holdet.«

Han mener, at de fysisk mindre og mere impulsive Bahrain-spillere er et dårligt match for de lidt tungere danskere.

»De har det godt med Danmark, tror jeg. Deres hurtige fødder passer ekstremt godt til at spille mod danskerne.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Og omvendt passer vi ikke supergodt til det der hurtige og uforudsigelige spil. De spiller ikke med det store koncept. De ser situationen og tager så en beslutning ud fra den.«

»Jeg håber og tror på, at vi nok skal vinde kampen. Men jeg tror ikke, vi kommer til at finde det spil, som vi egentlig gerne vil. Og jeg havde hellere set, at vi havde mødt en europæisk modstander i første kamp,« lyder det fra Niklas Landin.

Også landstræner Nikolaj Jacobsen råber vagt i gevær før kampen mod nationen fra Den Persiske Golf.

»Bahrain og Argentina vil jeg godt lige slå et slag for, at vi ikke bare kan ligge og skifte ud, som det passer os. Det er de to hold alt for dygtige til. Det skal nok blive to tætte og udfordrende kampe for os.

»Så må vi se, hvilket niveau Congo har. Men det bliver ikke bare sådan en walkover for os, den her pulje, hvis folk tror det,« advarer landstræneren.

Danmark går på banen mod Bahrain fredag aften klokken 20.30.