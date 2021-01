Håndboldherrerne er kommet flyvende fra start ved VM, og indsatsen i Egypten står i skærende kontrast til sidste års EM-fiasko i Sverige.

En del af forklaringen er selvfølgelig, at modstanderne – Bahrain og DR Congo – ikke ligefrem har været skræmmende.

Men der er også noget, som virker grundlæggende forandret på landsholdet, hvis man sammenligner med EM for et år siden, hvor det endte i en chokerende exit efter gruppespillet.

De danske spillere ser ganske enkelt ud til at være mere ovenpå og udstråler langt større overskud og vinderattitude.

Landstræner Nikolaj Jacobsen forklarer da også, at der er justeret på nogle ting, som ikke fungerede under sidste års EM.

Og det handler i udpræget grad om det, der foregår på spillerhotellet.

»Jeg synes, vi har skruet på specielt den sociale del. Vi har gjort det, at vi er noget mere sammen og laver flere ting sammen og ikke forsvinder op på værelserne med det samme.«

»Så jeg synes faktisk, at der ved den her slutrunde er et utroligt godt humør, og man kan se, at spillerne nyder at være sammen. Så tit starter det også uden for banen – og det humør, man har uden for banen, det tager man med ind på banen,« siger Nikolaj Jacobsen, før han pointerer, at der også er sket et par forandringer i spillet.

»Vi har også fået nogle nye spillere med, som giver os nogle andre muligheder, end vi havde til rådighed ved EM.«

Henrik Møllgaard har på et tidspunkt snakket om, at I ikke var tilfredse med jeres træninger sidste år til EM. Er der kommet mere knald på træningerne?

»Det kunne ikke lade sig gøre andet,« siger landstræneren med et smil og fortsætter:

»Denne gang har vi haft alle mand til rådighed. Op til EM havde vi stort set ikke andet end skader og havde ikke ret mange muligheder for træninger med ret stor kvalitet. Så ja, der er en stor forskel der,« siger Nikolaj Jacobsen, som får opbakning til den vurdering af Mikkel Hansen.

»Jeg synes, at vores forberedelser var en lille smule anderledes til EM. Vi havde nogle skader og trænede måske ikke godt nok op til slutrunden. Det synes jeg også, man kunne se, at vores kampe bar en lille smule præg af. Der er et gammelt ordsprog, der siger, at 'man spiller, som man træner'. Og det må man sige, vi gjorde ved EM-slutrunden,« siger Danmarks største stjerne.

Derudover deler Mikkel Hansen også oplevelsen af, at spillerne denne gang er bedre til at tilbringe tid sammen – blandt andet i det fællesrum, der er stillet til rådighed på femte sal i VM-boblen.

Her bliver der blandt andet spillet bordtennis, kort, brætspil og PlayStation, forklarer Paris Saint-Germain-spilleren. Og alt sammen er det altså med til at løfte præstationen og sammenholdet på banen.

»Vi har altid været et socialt hold, hvor vi har hygget os uden for banen, og det betyder naturligvis rigtig meget, når man står inde på banen, og vi er pressede, og det hele skal afgøres i sidste minut. Så er det godt, at man har en eller anden ekstra lyst til at ofre sig for sin mand både til højre og til venstre,« siger Mikkel Hansen.

Skal det forstås sådan, at den lyst til at ofre sig for sin sidemand er større nu?

»Jeg synes, vi er vendt tilbage til det normale nu. Jeg tror, vi fik undervurderet betydningen af at omgås hinanden (i Sverige, red.). Folk var måske lige lovligt meget på værelserne og passede lidt sig selv. Hvorimod tidligere synes jeg, vi har været dygtige til at lave en masse fælles ting sammen,« siger Mikkel Hansen og tilføjer:

»Og når vi denne gang har en flok nyere spillere med, har det måske betydet endnu mere, at vi har fået lavet en masse ting socialt, så vi lærer hinanden at kende.«